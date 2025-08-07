Conmovedor relato de María Becerra sobre el duro episodio de salud que vivió: "Empecé a ver distinto"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UrbanaPlayFM/status/1953094954823111073?t=ltynan1_5lMIEaBNAiqu_w&s=19&partner=&hide_thread=false SI MARÍA BECERRA SE EMOCIONA, NOS EMOCIONAMOS TODOS



"Cuando te estás muriendo es tremendo todo lo que te pasa por la mente. Vi la vida de una manera completamente diferente. Siento que me empecé a tomar con más calma la vida en general",



— María Becerra junto a Andy… pic.twitter.com/6rHepVJy2V — Urbana Play 104.3 FM (@UrbanaPlayFM) August 6, 2025

Sin poder contener las lágrimas, la joven artista hizo mención a los duros momentos que pasó durante su internación. "Hasta las cosas más básicas. Me pasó en la clínica cuando me sacaron el respirador, algo tan básico como respirar sola, o pararme para ir al baño. Todas esas cosas tan básicas de la vida, ¿Viste? Las valorás un montón", afirmó con la voz entrecortada.

Por otro lado, habló de los embarazos ectópicos que sufrió y cómo eso le afectó, haciéndola sentir culpable. "Tiendo a culparme mucho por lo que me pasó. Me hice estudios, mi novio se hizo estudios. Nos re ocupamos. Siento que el estrés afecta mucho a esas cosas. Yo pensaba cuántas personas quedan embarazadas, no lo saben y siguen yendo al gimnasio, o fumando... y bueno...", reflexionó.