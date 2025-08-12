En medio de la crisis, cientos de jóvenes hacen largas colas por su primer trabajo

En este contexto, también hay adultos con experiencia que buscan reinsertarse en el mercado laboral. "Vengo de San Antonio de Padua, tengo 40 años. Estoy abierta a todo: atención al cliente, cajera. Estoy sin trabajo hace casi un año, haciendo trabajitos freelance a través de internet, pero necesito algo para cubrir al menos la mitad del día en relación de dependencia. Espero tener suerte", expresó una mujer.

Trabajo precarizado: crece el uso del monotributo como disfraz de empleo formal

En la Argentina actual, una fracción importante del mercado laboral se desenvuelve en la informalidad, y un nuevo estudio pone en foco una modalidad cada vez más extendida: trabajadores no registrados que, sin embargo, facturan como monotributistas a empresas que los emplean como si fueran parte de su plantilla fija.

Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, analizados por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), el 14% de los asalariados informales está registrado como monotributista, aunque su vínculo laboral es, en la práctica, una relación de dependencia encubierta.

Esta estrategia les permite a muchas empresas reducir cargas sociales, eludir regulaciones laborales y tener cierta cobertura documental para justificar pagos periódicos. El informe destaca que esta modalidad no se encuadra dentro del marco legal, pero se ha vuelto un mecanismo de facto para sortear la rigidez del sistema formal.

Además, se apunta a la baja productividad como otro factor clave que explica por qué estos trabajadores perciben salarios por debajo de los establecidos en convenios y por qué las empresas no avanzan hacia la formalización. En este marco, la factura como monotributista aparece como un mecanismo de “flexibilización informal” que crece en las sombras del mercado laboral argentino.