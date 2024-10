María Eugenia Ritó volvió a rememorar su encuentro con Pablo Echarri: "La tenía re linda"

Esta anécdota ya había sido relatada hace algunos meses por Ritó ante Flor de la V, en Intrusos, después de que el panelista Guido Záffora le preguntara a la entrevistada si estuvo con algún famoso sin que se supiera. En ese momento ella decidió brindar detalles sobre su noche íntima con el actor, quien, de acuerdo al relato, se había peleado con su entonces pareja, Natalia Oreiro.

En aquel momento, la exvedette lanzó: "No saben cómo besa y la tiene re linda", frase similar que volvió a usar en el ciclo de Moria. "A él me lo cogí cuando no era conocida. Lo conté en Intrusos esto. La tenía re linda, boludo, re carnosa", expresó sin ningún tipo de pudor.

"¿Viste esas Moria que no son altas, son retaconas y anchitas?", expresó la Ritó, haciendo estallar de risa a Moria que atinó a decir: "¡Ay, qué hermosa definición!". Tras esto, María Eugenia continuó relatando: "Yo no era conocida, estaba en el boliche 'La Diosa', él estaba peleado con Natalia Oreiro y un amigo mío me dijo '¿querés estar con Pablo Echarri?'... ¡Obvio!", asegura haber respondido.

"Fui con una amiga y nos enfiestamos los cuatro, estuvo buenísimo", detalló, mientras Moria y De Brito seguían anonadados con las definiciones de Ritó sobre el pene de Echarri: "Me encanta la definición 'la tiene retacona y anchita'", indicó la 'One' mientras se abanicaba.

Y remató: "Te queremos Dupláa, esto sucedió cuando vos no existías en la vida de él", señaló Moria para quedar en paz con la actual esposa del actor.