Ex Casi Ángeles revelaron las estrictas exigencias de belleza de Cris Morena

“Siento que tuvimos suerte porque las redes sociales recién estaban comenzando, no recibíamos tanto hate como ahora. La parte de la exposición era fuerte, pero nos protegían mucho. Estábamos encerrados grabando y ensayando de lunes a lunes, entonces lo que pasaba afuera no lo sentíamos tanto”, reflexionó el actor.

Por su parte, Rochi Igarzábal coincidió en que el contexto era exigente y que la imagen tenía un rol central en el éxito de los programas: “Vivimos cosas muy intensas. Era un momento en el que la televisión giraba en torno a la imagen y había muchas exigencias. Nos conteníamos mucho entre nosotros para sobrellevarlo”, comentó la actriz, destacando el apoyo mutuo que lograron construir en el elenco.

casi angeles cris morena.mp4

Además, al ser consultados sobre las recientes críticas a la productora en torno a los estereotipos de belleza que promovían sus producciones, los actores defendieron la evolución de la productora: “Cris es una mujer que estuvo en el medio mucho tiempo, con muchas presiones. Aprendió y creció a lo largo de su carrera. Antes, el medio era así y lo que funcionaba se alineaba con esos parámetros estéticos. Pero ella siempre estuvo en constante evolución”, opinó Dalmau.

Angie Balbiani recordó un mal momento en Rebelde Way

En medio del debate sobre la belleza en las producciones de Morena, Angie Balbiani también se animó a compartir una experiencia traumática de su paso por Rebelde Way. La actriz recordó cómo una revista mensual del programa preguntó al elenco quién era la actriz más linda, pero las respuestas resultaron devastadoras para ella.

image.png

“A algunos compañeros les preguntaron quién era la más linda del elenco y, en lugar de responder, dijeron que no sabían quién era la más linda pero sí quién era la más fea. Y era yo”, reveló Angie con sinceridad. A pesar del dolor, decidió confrontar al responsable del comentario: “Lo encaré y le dije que si no tenía el valor de decir quién era la más linda, yo no tenía por qué caer en su volteada”.

Balbiani aclaró que no mencionará el nombre de la persona involucrada, ya que considera que todo el mundo tiene derecho a evolucionar. Sin embargo, no pudo evitar señalar el impacto que ese episodio tuvo en su autoestima en aquel momento, destacando cómo la presión estética podía llegar a generar situaciones verdaderamente hirientes.