María Julia Oliván está fuera de peligro tras quemarse el 25% del cuerpo: "Zafé"

Este domingo, y luego de dos días de internación, Oliván rompió el silencio a través de un video publicado en su cuenta oficial, donde relató cómo se produjo el accidente. “Tuve un accidente en Border, un accidente doméstico porque Border es mi segunda casa”, explicó, haciendo referencia al lugar donde ocurrió todo.

maria julia olivan

La periodista detalló que todo comenzó cuando intentaba prender una chimenea que funciona con etanol. “Ayer tenía frío y tengo una chimenea que hay que ponerle etanol. Es una chimenea moderna, le pones etanol y aparece un fueguito de fondo como muy cool, canchero, y le empecé a meter etanol, a meter etanol, a meter etanol... Bueno, cuestión que me prendí fuego, o sea, me agarró una llamarada en el cuerpo”, relató.

Afortunadamente, no estaba sola. “Yo creo que Valu me salvó un poco la vida, porque me dijo instantáneamente ‘sácate la ropa’. Entonces me saqué la ropa, encendida y, como pude, subí al primer piso y me tiré abajo de la ducha”, recordó sobre la rápida reacción de Valu Bonadeo, la hija del periodista deportivo Gonzalo Bonadeo.

Aunque la patrulla municipal llegó rápidamente, la ambulancia demoró y el traslado fue doloroso. “La patrulla municipal vino enseguida, pero la ambulancia tardó un tiempo, después hubo otro tiempo que esperé la derivación y todo ese tiempo, imagínense, dolorida, en carne viva, temblando... Horrible”, expresó.

Finalmente, fue llevada al Hospital Alemán, donde permanece internada en terapia intermedia. “Estoy en terapia intermedia desde hace dos días. En realidad, desde ayer y hoy me hicieron la primera intervención”, concluyó Oliván.