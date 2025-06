María Julia Oliván, internada tras sufrir un grave accidente doméstico: "Me quemé toda"

Y explicó: “Tuve un accidente en Border, un accidente doméstico porque Border es mi segunda casa. Ayer, después de grabar sobre la guerra entre Irán e Israel y hacer el programa Oveja negra, terminado eso, fui a dormir a Antonio (su hijo) que se había levantado tempranito porque se había levantado a las 4 de la mañana. Fue la última vez que estuve con él cara a cara en el saludo”.

"Cuando volví a Border tenía frío. Ahí tenía una chimenea que funciona a etanol, es como si fuese una de esas chimeneas no de las de antes sino moderna, que le ponés etanol y aparece un fueguito muy cool y canchero. Le empecé a meter etanol, y más etanol, y más etanol... cuestión de que me prendí fuego. Me agarró una llamarada en todo el cuerpo", expresó.

Afortunadamente no estaba sola y Valu Bonadeo pudo socorrerla: "Ella estaba trabajando conmigo, la hija de Diego (quiso decir Gonzalo) que está por estrenar un programa en Border y me salvó prácticamente la vida porque me dijo instantáneamente que me saque la ropa. Entonces me saqué la ropa, encendida, y como pude subí al primer piso y me tiré abajo de una ducha", relató.

"La policía vino enseguida pero la ambulancia tardó un tiempo, y después hubo otro tiempo que esperar para la derivación, y todo ese tiempo imagínense... dolorida, en carne viva y temblando. ¡Horrible! Ya había llamado a mi hermana que estaba en otro lado, Antonio estaba solo en casa... un lío", contó.

Desde hace dos días la periodista está internada en terapia intermedia en el Hospital Alemán y queda esperar como evolucionan las quemaduras.

El duro testimonio de María Julia Olivan