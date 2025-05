Mariana Nannis reapareció y volvió a destruir a Claudio Paul Caniggia: "No fue una sola vez"

El hecho que originó la denuncia habría ocurrido en 2018, en un departamento del Hotel Faena, en Puerto Madero. Durante la entrevista, Nannis fue categórica al relatar lo sucedido: "Abusó de mí y me cag... a palos. Me violó".

Además, aseguró que los episodios de violencia no fueron aislados, recordando situaciones similares que habrían ocurrido mientras ambos vivían en Marbella. "No fue una sola vez. Fueron muchas veces. Por algo estuve varias veces en el hospital público de Marbella. Me cag... a palos y tenía que ir al hospital", relató.

mariana nannis

Por otro lado, el abogado de Nannis, Pablo Gómez de Oliveira, brindó detalles del avance de la causa en una entrevista en Desayuno Americano, también de América TV. El letrado sostuvo que Caniggia "está entorpeciendo la investigación, coaccionando a la testigo principal", refiriéndose a Adriana Ferrer, amiga de Nannis y testigo clave.

"Vio los actos de agresividad que recibió Mariana previo al abuso y fue la que recibió el llamado de ella escondida en el baño llorando", explicó Gómez de Oliveira.

El abogado fue contundente al insistir en la necesidad de que se dicte la prisión preventiva contra Caniggia: "El Tribunal tiene que dictar la prisión preventiva, el requerimiento al juicio oral ya está, que se revoque la libertad y, en consecuencia, tiene que estar la prisión preventiva".

Mientras tanto, Nannis se mantiene en Marbella, España, donde, según su abogado, vive de sus ahorros y de algunas actividades comerciales.