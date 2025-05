La principal testigo de Mariana Nannis contra Claudio Paul Caniggia denunció amenazas de muerte

Adriana Ferrer, testigo central en la causa por abuso sexual agravado contra Claudio Paul Caniggia, denunció que recibió amenazas para que se baje del juicio. "Me dijeron que, si no me retiraba, iba a terminar en una cuneta", aseguró.