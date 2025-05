El video del youtuber libertario Mariano Pérez a las trompadas en la vía pública: "Pegá más fuerte"

“¿A Jove? A Jove le diría que vaya entrenando. Esto fue solo una pelea callejera. Me voy a preparar para boxear”, dijo el libertario durante su participación en Carajo, donde afirmó ser el protagonista del video. "Tenía cara de kuka. Le dije que no tenía ganas de pelearme en la calle, pero encaró y me tuve que defender", sostuvo.

Siempre en todo de provocación, Pérez ha protagonizado varios episodios en la vía pública durante coberturas de manifestaciones en donde en más de una oportunidad fue reconocido y agraviado.

Incluso, viene protagonizando cruces con el periodista Manu Jove, quien lo invitó a pelear en el marco de la próxima edición del evento Párense de Manos que organiza el youtuber y conductor de Vorterix, Luquitas Rodríguez.

Fue por eso que el periodista habló este mismo martes en Blender, del episodio protagonizado por Pérez. "Entiendo que lo acaban de atacar y aprovecho para expresar mi repudio y solidarizarme", dijo.

"Vi algo de sus gestos técnicos y no tienen ningún tipo de chances conmigo. Más allá de que pega en el piso y eso en Quilmes no se hace", expresó Jove, que dijo que lo va "a cagar a trompadas" en "un ring, con guantes y con árbitros".

Ramiro Marra, presente en el piso, bromeó al decir que espera que "Mariano Pérez haga su trabajo", en relación de la posible pelea.