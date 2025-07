Marixa Balli contó los motivos por los que quiere dejar el país: "La justicia es un desastre"

En ese contexto, sumó: “Por eso a veces cuando transito por lugares de esta capital yo digo qué ganas de irme. Creo que cuando ya nada me detenga sería bueno vender todo lo que tengo e irme, por la única razón que sigo acá es por mi madre”.

Además, también comentó que tiene la nacionalidad italiana. "Quiero terminar mi vida tranquila. Amo este país pero me da mucho enojo que todo el mundo la pase tan mal, que matar sea tan fácil”, sentenció.

Cabe recordar que el hermano de Marixa, Luis Alberto Caballi de 60 años murió el 13 de diciembre de 2018, como consecuencia de un accidente de transito cuando intentó cruzar la intersección de las avenidas Corrientes y Ángel Gallardo y fue embestido por una moto.

La Justicia tuvo el cuerpo de Caballi durante más de cuatro años, por lo que la familia recién pudo enterrar y despedir al hombre en el año 2023.

El enojo de Marixa Balli en LAM: qué pasó

En las últimas horas, se destapó la olla y se dio a conocer la fuerte interna que hay en LAM. Cuando todo parecía estar tranquilo, Marixa Balli reveló que se enojó con la producción del programa y todo terminó en un tenso cruce con Yanina Latorre.

La panelista del programa comunicó en vivo que abandonaba el grupo de WhatsApp y todo estalló. “Algo que voy a hacer, y lo voy a hacer en este momento, es retirarme del chat de angelitas. Es una decisión”, dijo sin rodeos.

“Tenemos el chat de producción, que ya es suficiente. Nos pasan toda la data ahí. Yo solo quiero estar tranquila”, siguió diciendo, aclarando que no se trataba de una pelea.

El enojo de la Cachaca se desató luego de ser bajada de la conducción cuando se lesionó De Brito y en su lugar estuvo Pepe Ochoa. "No, para mí no. No quiero conducir más este programa", lanzó de manera directa, dejando en claro que su vínculo con LAM había llegado a su fin.

“Me enojé con parte de la producción, no me enojé con Pepe, que no se malinterprete”, sumó.

“¿Estás enojada conmigo?“, quiso saber De Brito. ”No, no estoy enojada. Tomé la decisión. Dije, “Sáquenme de la lista esa que tienen de personas que pueden llegar a conducir, que no quiero estar. Punto. No tiene nada más. Siento que no, que no es lo mío”, agregó.

“Yo con la producción, con la parte de la producción que tenía que hablar, hoy después de Bondi hablé como una hora y media y quedó todo aclarado. Hablamos absolutamente todo, porque las cosas está bueno aclararlas así, mirándolo la cara y no de repente el teléfono o un mensajito de WhatsApp. Entonces quedó todo perfecto eso. Yo expliqué lo que me pasó, lo que me pareció, lo que dejó de parecerme, lo que no me gustó, lo que me dijeron y punto", detalló Marixa.