Martín Fierro de Streaming 2025 EN VIVO: minuto a minuto de nominados, alfombra roja y todos los ganadores

De qué se tratan los Martín Fierro de Streaming

Impulsados por APTRA, estos premios fueron creados para reconocer las mejores producciones dentro del universo digital de 2025, destacando la labor de creadores, programas y plataformas que han redefinido las formas de comunicar y conectar con las nuevas audiencias.

Las votaciones para elegir al ganador de cada terna en esta primera edición están a cargo de un comité especial e integrado por una variedad de figuras relevantes dentro de la industria: los socios de APTRA, los directores creativos de los canales de streaming nominados y directivos de algunas de las principales plataformas relacionadas al mundo digital.

La gala se perfila como un evento crucial para consolidar el reconocimiento de las producciones digitales en la escena mediática argentina.