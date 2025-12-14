Gastón Edul sufrió un accidente doméstico y casi se pierde los Martín Fierro del Streaming: "Corte grande"
El periodista deportivo apareció con un vendaje, relató el accidente. “Esto es batallar también”, dijo a horas de la premiación.
La primera edición de los Martín Fierro del Streaming se celebra este domingo y tiene entre sus figuras destacadas al periodista deportivo Gastón Edul, quien no solo integra la lista de nominados, sino que además cumple un rol clave dentro de la transmisión oficial. No obstante, un contratiempo de último momento estuvo a punto de alterar sus planes.
A pocas horas del inicio de la ceremonia, y ya en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, Edul fue visto con un vendaje en una de sus manos, lo que despertó inquietud entre quienes seguían la previa. En ese marco, Tefi Russo, compañera del comunicador en el streaming Olga, explicó que había sufrido “un corte grande”.
Minutos después, el propio periodista relató el episodio que derivó en la lesión y lo hizo con tono distendido para bajar la preocupación general: “Pasó hace dos horas, chicos. Nunca separen dos bifes de chorizo congelados con un cuchillo”. Ante esa situación, Russo sumó un dato no menor y advirtió: “Necesita puntos”.
Lejos de bajar los brazos, Edul remarcó su compromiso con el evento y confirmó que haría todo lo posible por estar presente, al afirmar: “Ahora me voy a hacer ver y voy a venir impecable a hacer la previa, porque esto es batallar también”.
Tal como había anticipado, tras ser atendido por el corte, el periodista logró llegar a tiempo y finalmente condujo la alfombra roja, despejando cualquier duda sobre su participación en una noche histórica para el streaming argentino. Sin embargo, siendo las 20:38, su compañero comentó que comenzó a desangrarse y tuvo que ser atendido detrás de las cámaras.
En paralelo a su rol en la transmisión, Edul espera la definición de la terna "Voz periodística del deporte", en la que está nominado por su trabajo en Olga y compite con Octavio Gencarelli (Gelatina) y Seba Varela del Río (Vorterix).
