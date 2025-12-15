El anuncio de Nico Occhiato para 2026 que involucra a Lionel Messi: "En el verano arrancamos con..."

El descargo reflejó el tono característico de Industria Nacional, un programa que se consolidó por su mirada crítica, su identidad marcada y su fuerte llegada a la audiencia del streaming político. Con ese mensaje, Rosemblat no solo celebró el premio, sino que reafirmó el posicionamiento editorial del ciclo y de la señal Gelatina.

Así, el reconocimiento llegó acompañado de una declaración que convirtió la premiación en uno de los momentos más comentados de la noche.

pedro rosemblat