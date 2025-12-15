El anuncio de Nico Occhiato para 2026 que involucra a Lionel Messi: "En el verano arrancamos con..."
Tras la polémica por sus dichos alrededor de los Martín Fierro de Streaming, la cabeza de Luzu TV sorprendió al revelar cómo comenzará este 2026.
En los últimos días, Nico Occhiato estuvo en el ojo de la tormenta por sus comentarios al respecto de los Martín Fierro de Streaming, en la previa a la gala que premió a quienes brillan en las diferentes plataformas. Pese a sus quejas, el jefe de Luzu TV estuvo presente junto a su equipo y, como si fuera poco, se llevó el galardón a Mejor Programa de Interés General por "Nadie dice nada".
Al subir al escenario para recibir la estatuilla, el conductor fue el encargado de hablar y, aunque se pasó del tiempo establecido y comenzó a sonar su voz algo distinta, lo cierto es que dejó un anuncio que dejó boquiabiertos a todos: "Era tan difícil superar este fin de año de Nadie dice nada, que sólo podíamos arrancar el 2026 con una sola persona", comenzó indicando.
Y añadió, sorprendiendo a los presentes: "En el verano arrancamos con Messi", manifestó, desatando los gritos de su propio equipo que, efusivos, celebraron el anuncio junto a él. De esta manera, se espera que el astro mundial esté presente en alguna de las transmisiones que se harán desde Pinamar, tal como señaló Occhiato recientemente.
Pedro Rosemblat ganó el Martín Fierro y lanzó un filoso mensaje para Carajo que dejó mudos a todos
Pedro Rosemblat fue uno de los grandes protagonistas de la noche en los Martín Fierro de streaming al recibir el premio a Mejor programa político por Industria Nacional, el ciclo que se emite por Gelatina. Al momento de tomar la palabra, el conductor combinó agradecimiento, humor y una crítica punzante que rápidamente se viralizó.
Durante su discurso, Rosemblat destacó el nivel de la terna y reconoció a sus colegas, aunque no dejó pasar la oportunidad de marcar diferencias. “Compartimos la terna con excelentes programas. A mí particularmente me produce especial alegría, ganarle a Carajo que de los canales financiados con los fondos reservados de la SIDE es mi favorito”, expresó, provocando diversas muecas en los rostros, aplausos y comentarios cruzados en la sala.
El descargo reflejó el tono característico de Industria Nacional, un programa que se consolidó por su mirada crítica, su identidad marcada y su fuerte llegada a la audiencia del streaming político. Con ese mensaje, Rosemblat no solo celebró el premio, sino que reafirmó el posicionamiento editorial del ciclo y de la señal Gelatina.
Así, el reconocimiento llegó acompañado de una declaración que convirtió la premiación en uno de los momentos más comentados de la noche.
