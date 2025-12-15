Sorpresa: cuál fue el Mejor Clip del Año en los Martín Fierro de Streaming 2025
El galardón, elegido por el voto del público, reconoció uno de los momentos más virales del año, y que lo tuvo a Nico Occhiato y a Luzu TV como protagonistas.
En la primera edición de los Martín Fierro de Streaming 2025, celebrados este sábado 14 de diciembre, Luzu TV se quedó con el premio al Mejor Clip del Año, una de las categorías más esperadas de la noche. El reconocimiento, definido por el voto del público, destacó el impacto, la popularidad y la repercusión cultural de un fragmento que rápidamente se volvió viral.
El clip ganador tuvo como protagonistas a Miranda! y a Nico Occhiato, líder del canal, en un momento inesperado y cargado de humor que desató risas tanto en el estudio como en las redes sociales. De esta manera, Luzu TV logró imponerse frente a otros nominados de peso como Vorterix, Blender, Bondi Live y Olga.
¿Cómo fue la broma de Miranda! para Nico Occhiato?
Durante la entrevista, luego de hablar sobre su presente laboral, Ale Sergi y Juliana Gattas le comentaron a Occhiato que iban a reversionar algunos de sus clásicos, aprovechando el reciente éxito que volvió a tener “Tu Misterioso Alguien”. Acto seguido, comenzaron a interpretar “Perfecta”, uno de los hits más icónicos del dúo pop.
Sin embargo, la sorpresa llegó cuando la letra original fue reemplazada por una versión especialmente dedicada al conductor. Entre risas y asombro, Miranda! cantó: “No estaría tan mal salir con tu mamá, no me importó si arruinaríamos nuestra amistad, no me importó lo laboral”, y redobló la apuesta con una estrofa aún más provocadora: “Éramos tan buenos amigos hasta hoy, que yo salí con tu mamá que es un milfon. Me aproveché que no me pagabas tanto, te fui descansando y la agarré”.
El momento culminó con la revelación del detrás de escena: la banda se había aliado con Martín Garabal para llevar adelante la broma, ya que el actor mantiene desde hace tiempo un chiste recurrente sobre el tema junto a Occhiato. La combinación de humor, sorpresa y complicidad explicó por qué el clip se convirtió en uno de los más vistos y comentados del año, y terminó consagrando a Luzu TV en esta histórica primera edición de los premios al streaming.
