Sorpresa: cuál fue el Mejor Clip del Año en los Martín Fierro de Streaming 2025

Sin embargo, la sorpresa llegó cuando la letra original fue reemplazada por una versión especialmente dedicada al conductor. Entre risas y asombro, Miranda! cantó: “No estaría tan mal salir con tu mamá, no me importó si arruinaríamos nuestra amistad, no me importó lo laboral”, y redobló la apuesta con una estrofa aún más provocadora: “Éramos tan buenos amigos hasta hoy, que yo salí con tu mamá que es un milfon. Me aproveché que no me pagabas tanto, te fui descansando y la agarré”.