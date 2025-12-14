Pedro Rosemblat ganó el Martín Fierro y lanzó un filoso mensaje para Carajo que dejó mudos a todos

Las votaciones para elegir al ganador de cada terna en esta primera edición están a cargo de un comité especial e integrado por una variedad de figuras relevantes dentro de la industria: los socios de APTRA, los directores creativos de los canales de streaming nominados y directivos de algunas de las principales plataformas relacionadas al mundo digital.

La gala se perfila como un evento crucial para consolidar el reconocimiento de las producciones digitales en la escena mediática argentina.