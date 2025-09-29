Martín Fierro de TV EN VIVO: red carpet, todos los ganadores y minuto a minuto de la ceremonia

Los nominados a los Martín Fierro 2025
Survivor, Expedición Robinson (Telefe)
Gran Hermano 2024 (Telefe)
Cantando 2024 (América TV)
Iosi, el espía arrepentido (eltrece)
El método (elnueve)
Margarita (Telefe)
El encargado (eltrece)
Guillermo Francella y Gabriel Goity en El Encargado 3 (Disney +)
- Mejor programa periodístico
A la tarde (América)
GPS (América)
LAM (América)
- Mejor programa humorístico/de actualidad
Bendita (elnueve)
Pares de comedia (NET)
Pasó en América (América)
Juegos Olímpicos París 2024 (Televisión Pública)
Carburando (eltrece)
Copa América (Telefe)
Copa CONMEBOL Libertadores (Telefe)
Telenueve al mediodía (elnueve)
Arriba argentinos (eltrece)
El noticiero de la gente (Telefe)
América Noticias (América)
Telefe Noticias (Telefe)
Telenoche (eltrece)
- Mejor programa de interés general
La noche de Mirtha (eltrece)
Nara que ver (elnueve)
Susana Giménez (Telefe)
La Peña de Morfi (Telefe)
Pasión de sábado (América)
Planeta 9 (elnueve)
A la Barbarossa (Telefe)
Cortá por Lozano (Telefe)
DDM (América)
Mañanísima (eltrece)
- Mejor programa cultural/educativo
Argentina de película (América)
Proyecto Tierras (Telefe)
Tecno Tendencias (América)
- Mejor programa de entretenimientos
Los 8 escalones (eltrece)
Ahora caigo (eltrece)
Escape perfecto (Telefe)
Bake Off Famosos (Telefe)
Noche al Dente (América)
La noche perfecta (eltrece)
- Mejor programa de gastronomía
Comer para creer (América)
¡Qué mañana! (elnueve)
Ariel en su salsa (Telefe)
- Mejor programa de viajes/turismo
Iván de viaje (Telefe)
Resto del mundo (eltrece)
Tenés que ir (elnueve)
- Mejor programa de servicios
ADN buena salud (Televisión Pública)
BA Emergencias (elnueve)
Intelexis Mujer (NET)
Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular, por Bake Off Famosos (Telefe)
Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino, por Cantando 2024 (América)
Dolli Irigoyen, Christian Petersen y Ximena Sáenz, por El gran premio de la cocina (eltrece)
El gran bartender (Telefe)
Historias de estación (Telefe)
Que nadie se quede afuera (Telefe)
- Mejor labor en conducción femenina
Verónica Lozano, por Cortá por Lozano (Telefe)
Wanda Nara, por Bake Off Famosos (Telefe)
Pamela David, por Desayuno Americano (América)
Mariana Fabbiani, por DDM (América)
Susana Giménez, por Susana Giménez (Telefe)
Juana Viale, por Almorzando con Juana (eltrece)
- Mejor labor en conducción masculina
Guido Kaczka, por Los 8 escalones (eltrece)
Iván de Pineda por Escape perfecto e Iván de viaje (Telefe)
Darío Barassi, por Ahora Caigo (eltrece)
Santiago Del Moro por Gran Hermano (Telefe)
Darío Barassi al frente de Ahora caigo, por eltrece
- Mejor labor periodística femenina
Soledad Larghi, por América Noticias (América)
Carolina Amoroso, por Telenoche (eltrece)
Gisele Sousa Dias, por Telefe Noticias (Telefe)
Romina Manguel, por Opinión Pública (elnueve)
- Mejor labor periodística masculina
Claudio Rígoli, por Telenueve Central (elnueve)
Rodolfo Barili, por Telefe Noticias (Telefe)
Nelson Castro, por Telenoche (eltrece)
Cecilia Insinga, por Arriba Argentinos y Mediodía Noticias (eltrece)
Oliver Quiroz, por A la tarde (América)
Daniel Roggiano, por El Noticiero de la Gente (Telefe)
Roberto Funes Ugarte, por A la Barbarossa (Telefe)
Luis Bremer, por A la tarde (América)
Pía Shaw, por A la Barbarossa (Telefe)
Diego García Sáez, por Todas las tardes (elnueve)
David Cavlin, por Todas las tardes (elnueve)
- Mejor actriz protagonista de ficción
Natalia Oreiro, por Santa Evita e Iosi, el espía arrepentido (eltrece)
Carla Peterson, por Terapia Alternativa (eltrece)
Isabel Macedo, por Margarita (Telefe)
- Mejor actor protagonista en ficción
Benjamín Vicuña, por Terapia Alternativa (eltrece)
Gabriel Goity, por El encargado (eltrece)
Guillermo Francella por El encargado (eltrece)
Katja Alemann, por Cris Miró (ella) (eltrece)
Romina Gaetani, por Buenos chicos (eltrece)
Verónica Llinás, por El fin del amor (eltrece)
Julia Calvo, por Margarita (Telefe)
Alejandro Awada, por Iosi, el espía arrepentido (eltrece)
Marco Antonio Caponi, por Iosi, el espía arrepentido (eltrece)
Rafael Ferro, por Margarita (Telefe)
Lola Abraldes, por Margarita (Telefe)
Mora Bianchi, por Margarita (Telefe)
Ramiro Spangenberg, por Margarita (Telefe)
Peto Menahem, por La noche perfecta (eltrece)
Marcos “Bicho” Gómez, por Zona Mixta Mañana (Televisión Pública)
Nazareno Mottola, por La Peña de Morfi y Susana Giménez (Telefe)
Sebastián Borensztein, Natacha Caravia, Andrés Gelós y Daniel Burman, por Iosi, el espía arrepentido (eltrece)
Leandro Calderone y Cris Morena, por Margarita (Telefe)
Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y otros, por El encargado (eltrece)
Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari, por Margarita (Telefe)
Daniel Burman y Sebastián Borensztein, por Iosi, el espía arrepentido (eltrece)
Javier Van De Couter y Martín Vatenberg, por Cris Miró (Ella) (eltrece)
Mariano Cohn y Gastón Duprat, por El encargado (eltrece)
- Mejor director de no ficción
Lucas Arecco, por LAM y Cantando 2024 (América)
Fernando Emiliozzi, por Bake Off Famosos (Telefe)
Ramiro Vicente, por Telefe Noticias (Telefe)
Sergio Zaraza, por Survivor, Expedición Robinson (Telefe)
“Contexto argentino”, Mercado Libre (Agencia Gut)
“Felicitá”, Preferido Molinos Río de la Plata (Agencia La América)
“Historias argentinas”, Renault (Agencia Publicis)
“Ver Netflix”, Netlix (Agencia Isla)
- Mejor producción integral
Survivor, Expedición Robinson (Telefe)
Bake Off Famosos (Telefe)
Telenueve Central (elnueve)
