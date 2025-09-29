Momi Giardina protagonizó un divertido blooper en los Martín Fierro: "Casi me bajo toda la dentadura"

A qué hora dan hoy lunes los premios Martín Fierro y cómo ver en vivo

La TV argentina tiene este lunes su fiesta de premiación con los esperados Martín Fierro 2025, que se llevarán a cabo en el Hotel Hilton, con la conducción de Santiago del Moro por Telefe.

Los Martín Fierro 2025 se han posicionado como el evento más esperado del calendario televisivo, generando gran expectativa tanto por las figuras convocadas como por las controversiales ternas.

La ceremonia, que será transmitida por el canal de las pelotas y conducida por Del Moro desde el Hotel Hilton, contará con una cobertura multiplataforma que se extenderá por más de siete horas.

A qué hora son los Martín Fierro 2025 y cómo ver en vivo la ceremonia

Telefe desplegará una cobertura masiva para su próxima gala, con transmisiones tanto en televisión abierta como a través de streaming. La jornada comenzó a las 17 horas con "La previa", conducida por Pía Shaw y Sofi Martínez.

El momento central de la noche, la esperada alfombra roja, dará inicio a las 19 horas y contará con un extenso equipo de anfitriones, entre ellos Iván de Pineda y Zaira Nara, Momi Giardina y Santi Talledo, y Roberto Funes Ugarte y Sol Pérez.

La ceremonia de premiación, con la conducción de Santiago Del Moro, iniciará a las 21 horas y se podrá seguir en vivo por Telefe y la aplicación MiTelefe.

La cobertura online, a cargo de Streams Telefe, arrancará una hora antes, a las 18. El equipo digital estará integrado por figuras como Grego Rossello, Sofi Martínez, Momi Giardina, Santi Talledo, Priscila Crivo y Diego Poggi.

El canal también sumará a figuras de realities para mostrar contenido exclusivo: Nacho Castañares y Lucila “La Tora” Villar presentarán detalles desde el interior del salón.

Por su parte, Diego Poggi entrevistará a los ganadores y Grego Rossello realizará una edición especial de su ciclo Ferné con Grego. La cobertura se completará con Kennys Palacios (para Fuera de Joda y Lapré) y Fefe Bongiorno, quien comentará la ceremonia desde los estudios de Telefe.