El papelón de Susana Giménez en los Martín Fierro: le cambió el nombre a Luck Ra
La diva de los teléfonos fue galardonada como "mejor conductora", y durante su discurso quiso mencionar a artistas jóvenes pero con algunos problemas para nombrarlos.
Los premios Martín Fierro 2025 de la televisión argentina, organizados por APTRA, se celebran este lunes 29 de septiembre en el Hotel Hilton, con Santiago del Moro como conductor y la transmisión de Telefe; y como no podía ser de otra forma, Susana Giménez fue protagonista de un blooper a la hora de dar su discurso como ganadora.
Ya en la alfombra roja, la conductora y Robertito Funes Ugarte habían quedado en el centro de una polémica, luego que el cronista interrumpiera a Verónica Lozano en plena entrevista para dar paso a una nota con la diva de los teléfonos.
En tanto, Susana luego fue destacada como mejor conductora, pese a haber hecho escasos programas durante el 2024; y al momento de su discurso, quiso destacar a algunas figuras jóvenes de la música, no sin confundirse el nombre del cuartero Luck Ra.
"El año pasado conocí a gente de la música nueva, como María Becerra, Nathy Peluso, como Rucau... ¿cómo? Luck Ra... ese... perdoname Luck Ra, que me equivoqué, me pasa siempre", dijo la "Su" desatando algunas risas en el Hilton.
Telefe confirmó cuándo regresa Gran Hermano
Después de una edición más que emocionante, Gran Hermano se prepara para volver a la pantalla de Telefe y comenzar una nueva temporada de la mano de Santiago del Moro.
Como suele ocurrir, el conductor fue dando pistas de lo que se vendrá y de los cambios que pueden llegar a realizarse en el juego.
En esta oportunidad, Del Moro y la producción del canal de las pelotas decidieron que el momento de confirmar la fecha de regreso a la pantalla sería este lunes en la entrega de los premios Martín Fierro.
En un clima muy festivo, se comunicó al público que en febrero del 2026 vuelve Gran Hermano y las puertas de la casa más famosa del mundo se abrirán para recibir a nuevos participantes.
