Luis Ventura quiere el Martín Fierro del Fútbol y sueña con una figura rutilante para la gala
Luis Ventura, presidente de APTRA, avanza en negociaciones para concretar los Premios Martín Fierro del Fútbol, con la intención de contar con figuras de primer nivel como Lionel Messi.
Luis Ventura, actual presidente APTRA, avanza con un nuevo proyecto dentro de la entidad: la creación de los Martín Fierro al fútbol. Este jueves, en diálogo con Pamela David y su equipo en el programa Desayuno Americano, dio detalles sobre las negociaciones en curso.
Luego de la confirmación de nuevas categorías como los premios a las inmobiliarias y a los portales web, Ventura apunta ahora a sumar al deporte más popular de la región. Desde 2015 al frente de la entidad, es quien encabeza la organización de las galas, define nominaciones y traza el rumbo de los premios, por lo que su rol resulta clave en esta posible expansión.
El proyecto, que implica una compleja estructura de acuerdos y planificación, ya está en marcha. “Nosotros seguimos negociando el Martín Fierro del fútbol”, comunicó la autoridad hoy en una entrevista. Sin embargo, la idea no es nueva: en noviembre de 2025 ya había adelantado la iniciativa durante la última entrega dedicada a la televisión.
En ese entonces, Ventura había sido claro respecto al avance de las gestiones. “Se viene el Martín Fierro del fútbol. Estamos negociando en Paraguay“, expresó. La intención es que la ceremonia se realice en ese país, sede de la CONMEBOL, como parte de una estrategia de internacionalización de los premios tras experiencias como los Martín Fierro de Moda y Streaming.
La propuesta busca reconocer a las principales figuras del deporte y convocar a estrellas de nivel global, entre ellas Lionel Messi.
Todos los nominados al Martín Fierro de la televisión 2026
La ceremonia se llevará a cabo el lunes 18 de mayo en el Hotel Hilton de Puerto Madero y contará con la conducción de Santiago del Moro, quien repetirá el rol por cuarto año consecutivo.
Los nominados son:
Ficción:
- AMIA (Telefe)
- La voz ausente (El Trece)
- Tafí Viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)
Periodístico:
- Camino a Casa (Telefe)
- GPS (América)
- Opinión pública (El Nueve)
Noticiero diurno:
- Arriba Argentinos (El Trece)
- El Noticiero de la Gente (Telefe)
- Telenueve al Mediodía (El Nueve)
Noticiero nocturno:
- América Noticias (América)
- Telefe Noticias (Telefe)
- Telenoche (El Trece)
Musical:
- Hay música siempre (Televisión Pública)
- La Peña de Morfi (Telefe)
- Pasión de Sábado (América)
- Planeta Nueve (El Nueve)
Humorístico / de actualidad:
- La noche perfecta (El Trece)
- Las chicas de la culpa (El Trece)
- Polémica en el bar (América)
Magazine:
- A la Barbarossa (Telefe)
- Cortá por Lozano (Telefe)
- Nara que ver (El Nueve)
- Qué te pasa (Net TV)
- Con Carmen (El Nueve)
Entretenimiento:
- Ahora caigo (El Trece)
- Buenas noches, familia (El Trece)
- Pasapalabra (Telefe)
Big Show:
- La Voz Argentina (Telefe)
- Medianoche con Jey (El Nueve)
- Otro día perdida (El Trece)
Reality:
- Cuestión de peso (El Trece)
- MasterChef Celebrity (Telefe)
- Gran Hermano (Telefe)
Gastronomía:
- Ariel en su salsa (Telefe)
- Escuela de cocina (El Nueve)
- Qué mañana (El Nueve)
Jurados:
- Betular, De Santis y Martitegui, por MasterChef Celebrity (Telefe)
- Drago, Ramírez, Martínez, Wirtz, Bachor y Pucheta, por Bienvenidos a ganar (El Nueve)
- Lali, Miranda!, Luck Ra y Pastorutti, por La Voz Argentina (Telefe)
Mejor actor:
- César Bordón, por La voz ausente (El Trece) y AMIA (Telefe)
- Luciano Cáceres, por Tafí Viejo (El Nueve)
- Gustavo Garzón, por La voz ausente (El Trece)
- Benjamín Vicuña, por La voz ausente (El Trece)
Mejor actriz:
- Gimena Accardi, por La voz ausente (El Trece)
- Paloma Contreras, por Tafí Viejo (El Nueve)
- Susú Pecoraro, por La voz ausente (El Trece)
- Jazmín Stuart, por La voz ausente (El Trece)
Revelación:
- Laura Grandinetti, por Tafí Viejo (El Nueve)
- Ian Lucas, por MasterChef Celebrity (Telefe)
- Sofía Gonet, por MasterChef Celebrity (Telefe)
Director no ficción:
- Claudio Cuscuela, Otro día perdido (El Trece)
- Fernando Emiliozzi, MasterChef Celebrity y La Voz Argentina (Telefe)
- Christian Fontán, La Noche Perfecta, Los 8 escalones, Cuestión de Peso y The Floor (El Trece)
Panelista femenino:
- Marcela Feudale, LAM (América)
- Edith Hermida, Bendita (El Nueve)
- Natalie Weber, Pasó en América (América)
- Analía Franchín, A la Barbarossa (Telefe)
- Mariana Brey, A la Barbarossa (Telefe)
Panelista masculino:
- Martín Candalaft, Diario de Mariana (América)
- Ceferino Reato, Gran Hermano El Debate (Telefe)
- Luis Bremer, A la tarde y Desayuno Americano (América)
- Paulo Kablan, A la Barbarossa y El Noticiero de la Gente (Telefe)
Producción integral:
- La Voz Argentina (Telefe)
- Otro día perdido (El Trece)
- MasterChef Celebrity (Telefe)
- Telefe Noticias (Telefe)
Interés general:
- Almorzando con Juana (El Trece)
- El Diario de Mariana (América)
- Los profesionales de siempre (El Nueve)
- Sálvese quien pueda (América)
- LAM (América)
- Lape Club Social Informativo (América)
Labor en conducción masculina:
- Darío Barassi, por Ahora caigo (El Trece)
- Iván de Pineda, por Pasapalabra (Telefe)
- Guido Kaczka, por Buenas noches, familia (El Trece)
- Santiago del Moro, por Gran Hermano (Telefe)
- Nico Occhiato, por La Voz Argentina (Telefe)
Labor periodística femenina:
- Carolina Amoroso, Telenoche (El Trece)
- Soledad Larghi, América Noticias (América)
- Mirtha Legrand, La Noche de Mirtha (El Trece)
Labor periodística masculina:
- Nelson Castro, Telenoche (El Trece)
- Rolando Graña, América Noticias (América)
- Mauro Szeta, Lape Club Social Informativo (América)
- Germán Paoloski, El Noticiero de la Gente (Telefe)
Cronista / Movilero:
- Alejandro Guatti, Intrusos (América)
- Cecilia Insinga, Arriba Argentinos (El Trece)
- Martín Salwe, Lape Club Social Informativo (América)
- Daniel Roggiano, Buen Telefe, El Noticiero de la Gente y Telefe Noticias (Telefe)
Deportivo:
- Knockout 9 (El Nueve)
- Mundial de Fútbol (Telefe)
- Pasión por el Fútbol (El Trece)
Viajes / Turismo:
- Iván de viaje (Telefe)
- Por el Mundo (Telefe)
- Resto del Mundo (El Trece)
Aviso publicitario:
- Decíselo, Quilmes (ABI INBEV / La América)
- Tarjetita, Swiss Medical (La América)
- Universo Dadá, Grupo Peñaflor (La Comunidad)
- Paparazzi, Stella Artois (ABI INBEV / GUT Buenos Aires)
Labor humorísticia:
- Agustín Rada Aristarán, Otro día perdido (El Trece)
- Connie Ballarini, Las chicas de la culpa (El Trece)
- Darío Lopilato, Viralizados (América)
- Laila Roth, Otro día perdido (El Trece)
Director:
- Gustavo Hernández, La voz ausente (El Trece)
- Eduardo Pinto, Tafí Viejo (El Nueve)
- Guillermo Rocamora, AMIA (Telefe)
Autor / Guionista:
- Roma, Meira, Zicanelli, Ávalrez y Custo, por La voz ausente (El Trece)
- Harlev, Gur, Snir, Arazi, Bertilotti y Bonet, por AMIA (Telefe)
- Pinto, Macías y Torres, por Tafí Viejo (El Nueve)
Programa de servicios:
- ADN, Buena Salud (TVP)
- Aire de campo (TVP)
- Intelexis (Net TV)
- Mascotas al rescate (América)
Cultural / Educativo:
- Argentina de película (América)
- Ser humano (América)
- Tierras (Telefe)
Deportivo:
- Knockout 9 (El Nueve)
- ACTC Media (TVP)
- Carburando (El Trece)
Labor conducción femenina:
- Moria Casán, por La mañana con Moria (El Trece)
- Pamela David, por Desayuno Americano (América)
- Vero Lozano, por Cortá por Lozano y Chef al diván (Telefe)
- Karina Mazzocco, por A la tarde (América)
- Wanda Nara, por MasterChef Celebrity (Telefe)
- Mariana Fabbiani, por El Diario de Mariana (América)
- Georgina Barbarossa, por A la Barbarossa (Telefe)
Branded Content:
- Historias de reparación Dove (Unilever, Telefe)
- Intuiciones By Play (BPlay, Telefe)
- Ponele lo mejor (Casancrem-Danone, Telefe)
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