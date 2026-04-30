Luis Ventura quiere el Martín Fierro del Fútbol y sueña con una figura rutilante para la gala

Luego de la confirmación de nuevas categorías como los premios a las inmobiliarias y a los portales web, Ventura apunta ahora a sumar al deporte más popular de la región. Desde 2015 al frente de la entidad, es quien encabeza la organización de las galas, define nominaciones y traza el rumbo de los premios, por lo que su rol resulta clave en esta posible expansión.