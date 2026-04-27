La contundente indirecta de Verónica Lozano tras ganar en los Martín Fierro de la Moda

Pero el discurso tuvo otro punto que también dio que hablar. Sobre el cierre, Lozano sorprendió al enviar un saludo especial a su círculo íntimo, incluyendo a Jorge “Corcho” Rodríguez, su pareja, quien mantiene un vínculo del pasado con la diva. Sin rodeos, expresó: “Gracias APTRA, los amo, y le mando un beso a Antonia y a Corcho que los amo”.

susana gimenez

Ese cierre terminó de potenciar las interpretaciones y comentarios en redes, donde el público no dejó pasar ningún detalle. En cuestión de minutos, el nombre de Lozano se instaló entre las principales tendencias, reflejando el impacto de sus palabras en una gala que combina moda, televisión y figuras de alto perfil.

Así, lo que parecía ser una premiación más dentro del calendario del espectáculo terminó ofreciendo uno de los momentos más comentados de la noche. Entre elogios, lecturas cruzadas y teorías de los usuarios, el discurso de Lozano se convirtió en uno de los ejes centrales de una ceremonia que promete seguir generando repercusiones en los próximos días.