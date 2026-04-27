La contundente indirecta de Verónica Lozano tras ganar en los Martín Fierro de la Moda
La conductora fue premiada por su estilo y, lejos de un discurso convencional, lanzó frases que generaron especulaciones sobre un mensaje con doble intención.
La entrega de los Martín Fierro de la Moda 2026 no solo estuvo marcada por el brillo y la elegancia, sino también por momentos que rápidamente trascendieron la alfombra roja. Uno de los episodios más comentados de la noche tuvo como protagonista a Verónica Lozano, quien se llevó el galardón a Mejor estilo en conducción femenina en programa diario y dejó declaraciones que no pasaron inadvertidas.
La conductora de Cortá por Lozano se impuso en una categoría exigente, en la que compartía terna con figuras reconocidas como Yanina Latorre, Mariana Fabbiani y Flor de la V. Sin embargo, más allá del premio, lo que realmente captó la atención fue su discurso al momento de subir al escenario.
Lejos de limitarse a los agradecimientos protocolares, Lozano optó por destacar su mirada sobre la industria de la moda en el país. Con un tono firme, remarcó la importancia del trabajo local y el acompañamiento de las marcas nacionales a lo largo del tiempo. En ese contexto, expresó: “Agradecerles a todas las empresas y marcas que nos acompañan año tras año, industria nacional, industria argentina, el 99.9 % de los días nos vestimos con moda argentina”.
Encendió rumores: ¿el mensaje de Vero Lozano fue para Susana Giménez?
La frase no tardó en replicarse en redes sociales, donde muchos usuarios interpretaron sus palabras como un posible mensaje con destinatario implícito. Las especulaciones apuntaron rápidamente a Susana Giménez, lo que alimentó el debate digital y convirtió el momento en uno de los más virales de la noche.
Pero el discurso tuvo otro punto que también dio que hablar. Sobre el cierre, Lozano sorprendió al enviar un saludo especial a su círculo íntimo, incluyendo a Jorge “Corcho” Rodríguez, su pareja, quien mantiene un vínculo del pasado con la diva. Sin rodeos, expresó: “Gracias APTRA, los amo, y le mando un beso a Antonia y a Corcho que los amo”.
Ese cierre terminó de potenciar las interpretaciones y comentarios en redes, donde el público no dejó pasar ningún detalle. En cuestión de minutos, el nombre de Lozano se instaló entre las principales tendencias, reflejando el impacto de sus palabras en una gala que combina moda, televisión y figuras de alto perfil.
Así, lo que parecía ser una premiación más dentro del calendario del espectáculo terminó ofreciendo uno de los momentos más comentados de la noche. Entre elogios, lecturas cruzadas y teorías de los usuarios, el discurso de Lozano se convirtió en uno de los ejes centrales de una ceremonia que promete seguir generando repercusiones en los próximos días.
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