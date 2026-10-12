Marvel adelanta el estreno de una de sus series, antes de "Avenvers: Doomsday": cuándo y dónde verla

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function watchVisionQuest() {

return "Episode Guide // OCTOBER 13";

}

Marvel Television's #VisionQuest premieres tomorrow at 6PM PT, only on Disney+. pic.twitter.com/4lZBVXSncR — Marvel Studios (@MarvelStudios) October 12, 2026

Cuándo y a qué hora ver "Vision Quest" en Disney+

Con este cambio de programación, la serie pasa a liderar la agenda de estrenos de la plataforma para la segunda mitad del mes:

Fecha de estreno: Martes 13 de octubre.

Plataforma: Exclusivo en Disney+.

Episodios: Estarán disponibles desde las primeras horas de la madrugada del martes para los suscriptores de Latinoamérica.

El adelanto en el calendario busca mantener en el centro de la escena las producciones de Marvel Television, alimentando el mapa conceptual que conducirá finalmente a la batalla contra el Doctor Doom de Robert Downey Jr. en la pantalla grande.