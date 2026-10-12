Marvel adelanta el estreno de una de sus series, antes de "Avenvers: Doomsday": cuándo y dónde verla
Los fans de Marvel tendrán disponible en streaming, y antes de la fecha original, una de las series más esperadas. A qué hora se estrena.
Mientras crece la expectativa global por el desembarco en cines de "Avengers: Doomsday", el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) prepara el terreno con una importante novedad en la pantalla chica, con la llegada de una de sus series más esperadas.
Para sorpresa de los fanáticos, la plataforma Disney+ resolvió adelantar el lanzamiento de "Vision Quest", la nueva producción de Marvel Television que desembarca en el catálogo este martes 13 de octubre, un día antes de la fecha originalmente pautada.
Cómo es "Vision Quest", la nueva serie de Marvel previo a "Avengers: Doomsday"
La historia sigue los pasos del icónico sintenoide interpretado por Paul Bettany, explorando su búsqueda por recuperar la memoria y reconstruir su humanidad tras los eventos ocurridos en "WandaVision".
La producción adquiere un peso estratégico relevante dentro de la franquicia, ya que se consolida como una pieza clave dentro de la Fase 6 del UCM, funcionando como puente directo hacia las futuras ramificaciones multiversales del universo superheroico.
La serie dedicada a Visión solo contará con versiones humanas de sus personajes robóticos, incluyendo al protagonista interpretado por Paul Bettany y al villano Ultron, encarnado en James Spader. Los productores tomaron esta decisión para ahorrar en efectos visuales.
Cuándo y a qué hora ver "Vision Quest" en Disney+
Con este cambio de programación, la serie pasa a liderar la agenda de estrenos de la plataforma para la segunda mitad del mes:
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Fecha de estreno: Martes 13 de octubre.
Plataforma: Exclusivo en Disney+.
Episodios: Estarán disponibles desde las primeras horas de la madrugada del martes para los suscriptores de Latinoamérica.
El adelanto en el calendario busca mantener en el centro de la escena las producciones de Marvel Television, alimentando el mapa conceptual que conducirá finalmente a la batalla contra el Doctor Doom de Robert Downey Jr. en la pantalla grande.
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