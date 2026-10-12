Revelan qué superhéroes estarán en "Avengers: Doomsday": las sorpresas del nuevo póster
Marvel prepara el regreso de "Los Vengadores" en el nuevo y esperado film que llegará a las pantallas de cine de todo el mundo en diciembre.
La maquinaria del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) no se detiene y la expectativa de los fanáticos ya palpita el estreno de "Avengers: Doomsday", inminente y confirmado para medidados de diciembre en todo el mundo, y que promete ser uno de los grandes tanques del año.
En las últimas horas, un nuevo póster promocional difundido en Corea del Sur encendió las teorías en las redes sociales al mostrar a los principales superhéroes del estudio plantando batalla contra el temible ejército de Doctor Doom, el villano que marcará el esperado regreso de Robert Downey Jr. a la franquicia.
La imagen no solo dimensiona la escala colosal del conflicto bélico que se avecina, sino que también expone detalles ocultos y giros argumentales que redefinen el rol de varios personajes clave de cara al estreno en Latinoamérica, previsto para el 16 de diciembre de 2026.
Los tres grandes indicios que dejó la nueva imagen promocional de "Avengers: Doomsday"
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El nuevo poder de Thor: El Dios del Trueno, interpretado nuevamente por Chris Hemsworth, aparece en plena refriega desatando una energía diferente. En lugar de sus tradicionales descargas azules, el personaje se muestra rodeado de rayos de color amarillo, un detalle estético y de poder que disparó las especulaciones sobre la posible llegada de la mítica Fuerza de Odín a sus manos.
El regreso de Loki al lado de los Vengadores: Uno de los puntos más celebrados por los seguidores es la presencia de Loki combodo codo a codo junto a los héroes más poderosos del planeta. Tras los complejos arcos argumentales que protagonizó en su serie y las ramificaciones multiversales, su reencuentro con el equipo plantea interrogantes sobre su rol en la resistencia frente a la amenaza de Doctor Doom.
El liderazgo de Yelena y guiños a los X-Men: Por su parte, Yelena Belova ocupa un lugar de peso en la composición gráfica, sugiriendo un rol activo y de conducción dentro de la nueva generación de operativos. Todo esto enmarcado en un escenario que guarda estrecha relación con el universo de los X-Men, alimentando el rumor de un desembarco formal de los mutantes en la trama principal.
Un regreso histórico y una dirección de peso
Bajo la batuta de los hermanos Anthony y Joe Russo en la dirección, "Avengers: Doomsday" se perfila como el evento cinematográfico más ambicioso de los últimos años para la compañía.
El factor que continúa acaparando todos los flashes es el desembarco de Robert Downey Jr. en la piel del gran antagonista, dejando atrás más de una década de legado portando la armadura de Tony Stark / Iron Man para calzarse la máscara de uno de los villanos más letales de las historietas.
Con los hermanos rusos nuevamente tras las cámaras y una trama que promete sacudir los cimientos del multiverso, el cuenta regresiva hacia el 16 de diciembre ya está en marcha.
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