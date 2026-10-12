Revelan qué superhéroes estarán en "Avengers: Doomsday": las sorpresas del nuevo póster

El nuevo poder de Thor: El Dios del Trueno, interpretado nuevamente por Chris Hemsworth, aparece en plena refriega desatando una energía diferente. En lugar de sus tradicionales descargas azules, el personaje se muestra rodeado de rayos de color amarillo, un detalle estético y de poder que disparó las especulaciones sobre la posible llegada de la mítica Fuerza de Odín a sus manos.

El regreso de Loki al lado de los Vengadores: Uno de los puntos más celebrados por los seguidores es la presencia de Loki combodo codo a codo junto a los héroes más poderosos del planeta. Tras los complejos arcos argumentales que protagonizó en su serie y las ramificaciones multiversales, su reencuentro con el equipo plantea interrogantes sobre su rol en la resistencia frente a la amenaza de Doctor Doom.