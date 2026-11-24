Por qué Robert Downey Jr cambió de personaje en Marvel
El regreso del actor al UCM como Doctor Doom generó expectativa y sorpresa. Conocé por qué dejó de ser Iron Man y tiene nuevo personaje.
El regreso de Robert Downey Jr. al Universo Cinematográfico Marvel bajo la máscara de Víctor von Doom en "Avengers: Doomsday" y "Avengers: Secret Wars" responde a una decisión artística deliberada de Marvel Studios y los hermanos Russo. El estudio buscaba un intérprete con la jerarquía necesaria para construir a un antagonista de enorme complejidad psicológica, capaz de proyectar la convicción absoluta de que él es el verdadero héroe y el único salvador posible frente al colapso del multiverso.
Desde el punto de vista creativo, Kevin Feige impulsó la idea de que el mismo actor que encarnó al superhéroe más emblemático de la franquicia asumiera ahora el papel de uno de sus villanos más icónicos. Con esta jugada, la compañía evitó deshacer el cierre definitivo que tuvo Tony Stark en "Avengers: Endgame", aprovechando en cambio el impacto emocional y simbólico que genera su rostro en la audiencia para darle una dimensión inédita a esta nueva amenaza.
Un villano con complejo mesiánico, legado heroico y eje de la Saga del Multiverso
En cuanto a su construcción dramática, este Doctor Doom se define por reunir un intelecto brillante con un dominio absoluto tanto de la tecnología como de la hechicería, impulsado por la certeza inquebrantable de que sus métodos son indispensables para rescatar la realidad. Ese perfil dialoga directamente con el peso del legado dejado por Tony Stark y con célebres antecedentes de las historietas —como el complejo mesiánico del personaje o sagas de referencia como "Infamous Iron Man" y "Secret Wars"—, aunque será el desarrollo oficial de la trama el encargado de revelar cómo se justifica exactamente su apariencia dentro del entramado multiversal.
De este modo, la figura de Víctor von Doom quedó posicionada como el eje antagonista central para el tramo decisivo de la Saga del Multiverso. Con los hermanos Russo nuevamente detrás de cámara para conducir tanto "Avengers: Doomsday" como "Avengers: Secret Wars", el estudio apuesta a articular el cierre de toda esta etapa narrativa alrededor de un villano tan carismático como implacable.
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