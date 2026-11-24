Un villano con complejo mesiánico, legado heroico y eje de la Saga del Multiverso

En cuanto a su construcción dramática, este Doctor Doom se define por reunir un intelecto brillante con un dominio absoluto tanto de la tecnología como de la hechicería, impulsado por la certeza inquebrantable de que sus métodos son indispensables para rescatar la realidad. Ese perfil dialoga directamente con el peso del legado dejado por Tony Stark y con célebres antecedentes de las historietas —como el complejo mesiánico del personaje o sagas de referencia como "Infamous Iron Man" y "Secret Wars"—, aunque será el desarrollo oficial de la trama el encargado de revelar cómo se justifica exactamente su apariencia dentro del entramado multiversal.