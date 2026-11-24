Marvel estrenó el adelanto final de "Avengers: Doomsday", la esperada película de la franquicia que llegará a las salas de cine de América Latina el 17 de diciembre de 2026 con un giro íntimo que modifica la biografía personal de Steve Rogers: el Capitán América es padre. A lo largo de más de tres minutos de imágenes, la pieza promocional coloca a Chris Evans en el corazón del relato y muestra un intercambio clave con Peggy Carter, momento en el que el héroe plantea con angustia respecto a lo que ambos le dijeron a su hijo: “Tomamos una decisión que sabíamos era correcta. ¿Por qué se siente tan mal mentirle?”.