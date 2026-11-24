Cuál es el secreto mejor guardado de Capitán América según el tráiler de "Avengers: Doomsday"
El próximo 17 de diciembre se estrena la esperada película de Marvel que reúne a varios miembros del elenco original. Los detalles.
Marvel estrenó el adelanto final de "Avengers: Doomsday", la esperada película de la franquicia que llegará a las salas de cine de América Latina el 17 de diciembre de 2026 con un giro íntimo que modifica la biografía personal de Steve Rogers: el Capitán América es padre. A lo largo de más de tres minutos de imágenes, la pieza promocional coloca a Chris Evans en el corazón del relato y muestra un intercambio clave con Peggy Carter, momento en el que el héroe plantea con angustia respecto a lo que ambos le dijeron a su hijo: “Tomamos una decisión que sabíamos era correcta. ¿Por qué se siente tan mal mentirle?”.
La producción marca el regreso de Anthony y Joe Russo a la franquicia tras haber dirigido "Avengers: Endgame" en 2019, en un tramo decisivo de la Fase 6 que tomó impulso tras el reestreno "Avengers: Endgame Encore", título que encabezó la taquilla local con 26 millones de dólares en su primera semana, sumó 143 millones en todo el mundo y se consolidó como el largometraje más taquillero de la historia. Por su parte, el responsable de contenidos del estudio, Kevin Feige, adelantó que la nómina de intérpretes supera lo anunciado oficialmente hasta ahora y que todavía restan nombres por confirmarse.
El gran antagonista de esta entrega será el Doctor Doom, encarnado por Robert Downey Jr. como una variante de Tony Stark / Iron Man procedente de otro universo, a quien el portal oficial de Disney+ define como “el misterioso y enigmático monarca de Latveria, maestro de la hechicería y la tecnología”. Su historia se entrelaza directamente con los Cuatro Fantásticos —integrados por Pedro Pascal como Mister Fantastic, Vanessa Kirby como la Mujer Invisible, Joseph Quinn como la Antorcha Humana y Ebon Moss-Bachrach como la Mole—, quienes deberán hacerle frente a su adversario clásico.
Otro impacto fuerte del tráiler es la incorporación formal al Universo Cinematográfico Marvel de figuras históricas de las películas de los X-Men realizadas por Fox, entre las que vuelven Patrick Stewart como el profesor Charles Xavier, Ian McKellen como Magneto, James Marsden como Cíclope —liderando la convocatoria del grupo—, Kelsey Grammer como Beast, Rebecca Romijn como Mística, Alan Cumming como Nocturno y Channing Tatum como Gambito. A ese despliegue se suman nombres ya conocidos de la franquicia como Chris Hemsworth como Thor, Paul Rudd como Ant-Man, Letitia Wright como Black Panther, Sebastian Stan como el Soldado de Invierno, Tom Hiddleston como Loki y Simu Liu como Shang-Chi.
Tras su paso por "Spider-Man: Brand New Day", Florence Pugh regresa como Yelena Belova acompañada por sus compañeros de Thunderbolts: David Harbour como Red Guardian, Lewis Pullman como Sentry, Wyatt Russell como U.S. Agent y Hannah John-Kamen como Ghost. Poco antes de que se conociera el tráiler, Marvel Studios también ratificó la vuelta de Hailee Steinfeld en el rol de Kate Bishop / Hawkeye, mientras que Sadie Sink —quien debutó como Jean Grey en "Spider-Man: Brand New Day"— figura entre los posibles sumados sin confirmación oficial todavía, y Noah Jupe se incorporó a "Avengers: Secret Wars" en un personaje bajo reserva.
Esta nueva cinta actuará como el capítulo previo al cierre de la Saga del Multiverso, un recorrido sobre el cual Joe Russo adelantó en diálogo con Empire Magazine que la película programada para 2027 “es un mundo y una historia realmente únicos”, expresando su deseo de que los espectadores salgan del cine asegurando que jamás presenciaron algo parecido antes del estreno en América Latina fijado para el 17 de diciembre de 2026.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario