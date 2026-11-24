En esta historieta, el conflicto encuentra a los Vengadores profundamente fracturados desde los sucesos de "Civil War" (2006), divididos entre una facción que responde a S.H.I.E.L.D. y otra alineada con el pragmatismo extremo de los Illuminati para salvar la Tierra-616. Mientras X-Men y Cuatro Fantásticos intervienen en la crisis, Doctor Doom asume la identidad de Rabum Alal y libra una guerra secreta contra los seres extradimensionales conocidos como The Beyonders, desencadenando el colapso multiversal bajo la firme convicción de estar salvando la existencia, un conflicto que el cine ya adelantó en las escenas de "Doctor Strange en el Multiverso de la Locura" y "The Marvels".

"New Avengers: The Illuminati" (#1-5, 2006)

Presentados originalmente en la previa de "Civil War", los Illuminati conforman una logia secreta integrada por las mentes más influyentes del Universo Marvel —Iron Man, Doctor Strange, Mister Fantastic, Namor, Black Bolt y el Profesor X— dedicada a manipular acontecimientos desde las sombras para proteger la Tierra. Tras disolverse y volver a reunirse durante la etapa de Jonathan Hickman con incorporaciones como Black Panther, Beast y Hulk, el grupo adopta decisiones moralmente límite para frenar las Incursiones en "Time Runs Out".

Si bien el público cinematográfico ya conoció una variante de esta agrupación en la Tierra-838 dentro de "Doctor Strange en el Multiverso de la Locura", la reunión en el elenco de "Avengers: Doomsday" de Patrick Stewart como Charles Xavier, Pedro Pascal como Reed Richards, Tenoch Huerta Mejía como Namor y Letitia Wright como Black Panther sugiere el debut de la versión principal del equipo. Incluso queda abierta la incógnita sobre si el Doctor Doom de Robert Downey Jr. ocupará el lugar que originalmente correspondía a Tony Stark dentro de esa mesa de decisiones extremas.

"Avengers vs. X-Men" (#1-12, 2012)

Aunque históricamente lucharon del mismo lado, los Vengadores y los mutantes se enfrentaron sin tregua en "Avengers vs. X-Men", una saga en la que el regreso de la Fuerza Fénix hacia la Tierra desata una guerra ideológica entre ambos bandos. Mientras los X-Men ven en esa entidad cósmica la única oportunidad de salvar a su especie de la extinción, los Vengadores la consideran una amenaza letal para todo el planeta y deciden intervenir por la fuerza.

En su salto al cine dentro de "Avengers: Doomsday", este choque promete reformularse en clave multiversal, enfrentando a los héroes de la Tierra-616 contra los mutantes de la Tierra-10005 —el universo de las películas de Fox encabezado por el Beast de Kelsey Grammer y el Cíclope de James Marsden— cuando una Incursión ponga en jaque la supervivencia de ambos mundos. Así, la disputa funcionará de manera similar al primer número de "Secret Wars" (2015), donde los héroes del universo clásico y del Universo Ultimate combaten entre sí mientras sus realidades se desintegran.

"Marvel Super Heroes Secret Wars" (#1-12, 1984) y "Secret Wars" (#1-9, 2015)

Las dos grandes sagas tituladas "Secret Wars" aportan tanto la épica de batalla masiva como el destino final de Victor von Doom dentro de esta etapa cinematográfica. En la miniserie original de 1984, una entidad cósmica llamada The Beyonder secuestra a héroes y villanos para enfrentarlos en un planeta artificial denominado Battleworld, historia recordada por presentar el traje negro de Spider-Man —origen de Venom— y por mostrar a Doom robando temporalmente poderes divinos.

Por su parte, la versión de 2015 escrita por Jonathan Hickman lleva esa premisa a una escala definitiva tras la muerte del multiverso: junto a Molecule Man, Doom arrebata el poder de los Beyonders y construye un nuevo Battleworld con fragmentos de realidades destruidas, proclamándose Dios Emperador de un mundo feudal gobernado por distintos barones.

Este desenlace prepara el terreno para "Avengers: Secret Wars", donde los sobrevivientes de la Tierra-616 —junto a regresos icónicos como el Lobezno de Hugh Jackman y el Spider-Man de Tobey Maguire— deberán enfrentar a Doom y a su obsesiva rivalidad con Reed Richards.

El homenaje de la verdulería de un supermercado a los Avengers

"Marvel Graphic Novel #27: Emperor Doom" (1987)

Mucho antes de los relatos modernos de Hickman, la novela gráfica "Emperor Doom" exploró qué sucedería si el monarca de Latveria decidiera conquistar la totalidad del planeta en lugar de conformarse con su pequeña nación.

Valiéndose de los poderes de control mental del Hombre Púrpura, Doom logra someter la voluntad de toda la humanidad para proclamarse emperador mundial, instaurando una era de paz y prosperidad global a costa de suprimir por completo el libre albedrío hasta que Wonder Man lidera una resistencia para liberar a los Vengadores.

Este concepto —retomado también por la editorial en "One World Under Doom"— dialoga directamente con la visión de los hermanos Russo sobre el personaje de Robert Downey Jr., a quien describen como un antagonista convencido de ser el verdadero héroe que salvará el multiverso.

En "Avengers: Doomsday", esa faceta mesiánica podría verse potenciada por el hecho de portar el rostro de Tony Stark, facilitando que millones de personas acepten su liderazgo sin cuestionamientos.

"Infamous Iron Man" (#1-12, 2016)

Publicada por Brian Michael Bendis tras el cierre de "Secret Wars" en 2015, "Infamous Iron Man" presenta a un Victor von Doom renovado física y espiritualmente que decide abandonar su rol tradicional de villano para honrar el legado heroico de Iron Man mientras Tony Stark permanece en coma. Aunque el público aún aguarda descubrir por qué el nuevo antagonista del UCM comparte la apariencia de Stark, esta serie ofrece una referencia directa tanto en lo estético —con una armadura plateada y verde— como en la psicología de un personaje convencido de actuar por el bien mayor.

"Los Cuatro Fantásticos: 1 2 3 4" (2002)

En medio de batallas cósmicas y amenazas apocalípticas, las películas corales de Marvel suelen reservar espacio para las tensiones personales y el humor entre sus protagonistas, un terreno donde "Los Cuatro Fantásticos: 1 2 3 4" ofrece material jugoso de cara al cruce entre la Susan Storm de Vanessa Kirby y el Namor de Tenoch Huerta Mejía. A lo largo de las historietas, el soberano de Atlantis mantuvo un persistente coqueteo hacia la Mujer Invisible frente a un Reed Richards absorto en sus investigaciones científicas.

Esta miniserie de 2002 —reconocida por su tono más oscuro y por centrar buena parte de su conflicto en las manipulaciones de Doctor Doom— muestra uno de los momentos en que Sue parece más cerca de corresponder los avances de Namor para sacudir la indiferencia de su esposo, aportando un triángulo emocional y cómico ideal para distender la gravedad de "Avengers: Doomsday".