Militta Bora reveló el problema de salud que atraviesa e hizo un desesperado pedido

“Desde lo médico, no tiene solución, de ninguna rama. Me inhabilita para vivir normalmente. Es agonizante, tanto física como psíquicamente. Es un daño espiritual, aunque rece, esté positiva, haga deporte y todo lo que se espera de alguien saludable”, siguió.

Para cerrar este conmovedor mensaje, Militta pidió ayuda a todos los que la siguen: “Estoy esperando un milagro. Ya busqué en todos lados. Pido, por favor, que puedan ayudarme. Que en todas las iglesias se realicen 40 misas con la intención de curación, liberación y oración, según la religión de cada uno. Gracias por sus mensajes. Quiero volver a vivir libre de todo mal y sanar”.

La palabra de Militta Bora en LAM tras un duro problema de salud

Después de este posteo, la artista habló con LAM y dejó impactantes declaraciones. En medio de su problema de salud, la cantante argentina expresó: "no consumí drogas, casi que ni tomé alcohol, no pude ni disfrutar los viajes que hice, nada. Me habían dado antidepresivos pero re fuertes y era como si, nada, como si tomara agua".

“Estuve en Roma, estuve en todas las iglesias papales, ahora estoy con un equipo de liberación, también con un exorcista acá, y voy a ver a otro exorcista más importante”, contó Militta.

“Puede ser que a veces sí, obviamente que yo me obsesiono con el problema, porque el malestar que yo tengo físico y mental es inhabilitante y es inaguantable, entonces es lógico que yo me desespere. Dice mi mamá, esto no tiene solución, voy a tener que hacer una eutanasia. Prefiero donar mis órganos a una persona que sea libre de esto y que pueda ser feliz”, detalló Bora.

