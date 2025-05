Qué dijo Chiara Mancuso sobre el escándalo del yate con jugadores de Independiente: "Nadie le..."

Consultada directamente por el conductor del ciclo, Mancuso —conocida como "La Cobra"— decidió contar su versión de los hechos: “Son amigos míos. Te juro que todavía no hablé con nadie desde que salí (de la casa), ni agarré el celular, pero sí, hemos ido”. Y agregó con naturalidad: “Estaba Flor también, la pasamos increíble. No hubo nada raro, nadie tuvo sexo con nadie. Son mis amigos. Me junto con ellos un montón”.

chiara yate.mp4

Lejos de evitar el tema, la exjugadora del reality fue más allá y respondió a las acusaciones que circularon en redes: “Nadie le pagó a nadie”, afirmó, sin vueltas. Sin embargo, reconoció entre risas: “Son divinos y tienen guita. Aparte se les tiran todas”.

Cuando le preguntaron si había tenido algún romance con jugadores de fútbol, fue sincera: “Sí, he salido”. Aunque no dio nombres, deslizó que se trataría de integrantes del plantel de Independiente y, entre carcajadas, admitió que “picoteó por ahí”.

Chiara fue blanco de comentarios malintencionados durante su estadía en el reality, especialmente después de que se revelara que es hija de un exjugador de la selección argentina. Aunque algunos aseguraban que eso la beneficiaba en el juego, finalmente fue eliminada por decisión del público, convirtiéndose en la participante número 24 en abandonar la casa.

Su salida se dio en una gala dividida en dos partes. De los cinco nominados originales, el público salvó a Sandra, Lourdes y Gabriela, dejando a Chiara en un mano a mano con Luz. En la noche decisiva, el conductor del programa informó que Chiara debía abandonar el juego, tras recibir el 57,3% de los votos. Luz, por su parte, permaneció en carrera con el 42,7%.