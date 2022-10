Qué dijo Mirtha Legrand sobre la muerte de Silvana Suárez

“Me lo merecía, porque me dijo ‘a mí no me interesa la promoción’ o una cosa así, y yo le dije ‘pero venís a este programa para tener promoción y ser levantada’. Se levantó y me dijo que no. Un poco de razón tenía”, admitía Legrand.

Ahora, cuando trascendió la noticia del fallecimiento, la conductora afirmó que "siempre lamenté el entredicho que tuvimos" en aquella emisión de los Almuerzos.

"Me impresionó mucho su muerte, era una mujer tan joven... No hace mucho leí una nota en una revista donde comentaba que tenía algunos problemas de salud. Me pareció que tenía una filosofía de vida naturista", comentó Mirtha.

“Me impresionó muchísimo cuando ayer me dijeron de su muerte, que descanse en paz", acotó en declaraciones a la prensa.

La famosa pelea: