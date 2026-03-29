Lizy Tagliani se quebró en "La mesa de Mirtha" al recordar el duro proceso de adopción

Finalmente, el amor prevaleció y en agosto de 2024, junto a su esposo Sebastián Nebot, lograron concretar el sueño de formar una familia. Al anunciar la noticia en sus redes sociales, la actriz dedicó unas palabras cargadas de compromiso hacia el pequeño: “La vida nos dio la oportunidad de tenerte, de que nos elijas; no podemos garantizarte el resultado, pero te aseguramos que haremos hasta lo imposible para que crezcas lleno de amor y felicidad”.

Con la etapa más crítica superada, Tagliani cerró su intervención reafirmando que su único objetivo era transformar la vida de su hijo y la de ellos para siempre, más allá de cualquier etiqueta legal.