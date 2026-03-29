Mirtha Legrand sorprendió con un halago hot a uno de sus invitados : "Tenés buen físico, sos buen mozo..."

El modelo sorprendió al contar el acuerdo que alcanzó con sus descendientes para concretar su mudanza definitiva al sur. “Lo tengo hablado con mis hijos, ellos ya saben que me voy a retirar, el otro día hablamos de cuándo sería normal para ellos que yo me vaya a vivir a allá y la más chica, que tiene 20 años, me dijo: ‘Cuando termine la facultad, dentro de 3 años’, y nos dimos la mano”, confesó con emoción. De esta manera, Drago ya vislumbra un horizonte de tranquilidad lejos de los flashes, con una fecha de retiro establecida por el consenso y el afecto familiar.