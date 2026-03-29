Mirtha Legrand sorprendió con un halago hot a uno de sus invitados : "Tenés buen físico, sos buen mozo..."
Durante su visita a la mesa de Mirtha Legrand, uno de los invitados habló de su presente, de sus romances y fue halagado por la propia conductora. Los detalles.
La reciente edición de La noche de Mirtha tuvo como uno de sus grandes protagonistas a Hernán Drago, quien se prestó a un diálogo honesto y lleno de anécdotas sobre su extensa trayectoria en el mundo del modelaje. Sin embargo, el modelo y conductor no esperaba que la "Chiqui" lo pusiera contra las cuerdas con su habitual agudeza, llevándolo a revelar desde accidentes laborales hasta sus planes más íntimos de cara al futuro.
Uno de los momentos más destacados de la charla fue cuando Drago recordó un episodio accidentado durante un desfile en Comodoro Rivadavia. Según relató, una falla estructural en la pasarela provocó que una colega terminara cayendo del escenario. “Yo atino a agarrarla, no se lastimó y salió con una sonrisa. Pero le ha pasado a grandes modelos, le ha pasado a Pampita, que se le sale un taco, debe ser muy incómodo caminar con un taco de 15, 20 centímetro sí y con el otro no. Y el show debe continuar”, reflexionó el modelo sobre los gajes del oficio.
La conductora, fiel a su estilo directo, no dejó pasar la oportunidad de indagar en el magnetismo personal de su invitado. Ante la pregunta de si las mujeres se enamoraban de él con facilidad, Drago intentó inicialmente eludir la respuesta con una sonrisa incómoda. “Yo no pondría ese título”, alcanzó a decir, aunque Legrand insistió remarcando su buen físico y su atractivo personal.
Con humildad, el invitado agradeció el elogio y analizó cómo ha mutado el vínculo entre las personas en la actualidad. “Gracias. Yo me he enamorado poco. Lo que hablamos recién, la manera de comunicar cómo ha cambiado, están muy lanzadas y muy sueltas a la hora de expresarse”, señaló el modelo, marcando una clara diferencia entre su propia experiencia sentimental y los códigos de seducción que percibe en el presente.
Un retiro pactado en el sur argentino
Más allá de las luces de la televisión y la moda, Hernán Drago dejó en claro que su verdadero refugio se encuentra lejos de la ciudad. El modelo compartió su profunda pasión por la Patagonia, revelando que posee una propiedad en Bariloche, ubicada en pleno bosque, la cual visita con una frecuencia mensual. Este vínculo con la naturaleza es el pilar de su proyecto de vida a largo plazo, el cual ya ha sido debidamente conversado con su círculo familiar.
El modelo sorprendió al contar el acuerdo que alcanzó con sus descendientes para concretar su mudanza definitiva al sur. “Lo tengo hablado con mis hijos, ellos ya saben que me voy a retirar, el otro día hablamos de cuándo sería normal para ellos que yo me vaya a vivir a allá y la más chica, que tiene 20 años, me dijo: ‘Cuando termine la facultad, dentro de 3 años’, y nos dimos la mano”, confesó con emoción. De esta manera, Drago ya vislumbra un horizonte de tranquilidad lejos de los flashes, con una fecha de retiro establecida por el consenso y el afecto familiar.
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