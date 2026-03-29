Carmen Barbieri evocó su historia de amor con Jorge Porcel y desafió a Mirtha Legrand: "Te voy a..."

Además, la actriz profundizó sobre lo que significó esa relación en su juventud y dejó entrever la intensidad con la que vivió ese vínculo, en una etapa en la que comenzaba a construir su propio camino artístico. Sus palabras reflejaron no solo nostalgia, sino también el cariño intacto por quien fue una figura clave en su vida.

Así, entre recuerdos, humor y complicidad, la actriz dejó ver una faceta íntima de su relación con el reconocido capocómico, en una mesa donde el pasado siempre vuelve a decir presente.