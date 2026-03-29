Carmen Barbieri evocó su historia de amor con Jorge Porcel y desafió a Mirtha Legrand: "Te voy a..."
La actriz repasó su relación con el humorista en La noche de Mirtha, puso a prueba la memoria de la conductora y compartió una divertida anécdota familiar.
En una noche cargada de recuerdos, Carmen Barbieri volvió al pasado durante su paso por La noche de Mirtha y revivió su romance con Jorge Porcel, una historia que marcó una etapa importante de su vida.
En medio de la charla, la actriz decidió invertir los roles y poner a prueba a la conductora. “Ahora te voy a hacer yo una pregunta”, lanzó, generando expectativa en la mesa. Sin dudar, fue directo al punto: “¿Dónde vivía yo con Porcel?”.
La respuesta de Mirtha Legrand fue inmediata: “Paraguay”. Sin embargo, Carmen fue por más y le pidió un detalle aún más específico: el número de la casa. Ante la duda de la conductora, la actriz la ayudó a recordar: “Vos me decías el número 880”.
Carmen Barbieri habló de su relación con Jorge Porcel
El momento distendido dio paso a una anécdota que arrancó carcajadas. Fiel a su estilo, La Chiqui le consultó: “¿Es verdad que tu papá lo corrió con algo a Jorge?”.
Lejos de esquivar la historia, Barbieri la confirmó entre risas y dio más detalles: “Mi papá sacó una navajita chiquita y decía que con eso lo iba a matar, en modo de broma. Yo tenía 20 años, estuve cuatro años saliendo. Me enamoré mucho de él, de su inteligencia y talento”.
Además, la actriz profundizó sobre lo que significó esa relación en su juventud y dejó entrever la intensidad con la que vivió ese vínculo, en una etapa en la que comenzaba a construir su propio camino artístico. Sus palabras reflejaron no solo nostalgia, sino también el cariño intacto por quien fue una figura clave en su vida.
Así, entre recuerdos, humor y complicidad, la actriz dejó ver una faceta íntima de su relación con el reconocido capocómico, en una mesa donde el pasado siempre vuelve a decir presente.
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