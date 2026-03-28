Qué dijo Mirtha Legrand después de disfrutar del musical "Annie" junto a Lizy Tagliani
La conductora fue aclamada por el público, que la despidió con una ovación de pie en el teatro.
En el marco de una de las noches más destacadas de la cartelera porteña, Mirtha Legrand dijo presente en el Teatro Broadway para disfrutar de Annie, el musical que se posiciona entre los grandes atractivos de la temporada 2026.
La propuesta, encabezada por Lizy Tagliani junto a Miguel Ángel Rodríguez y Julieta Nair Calvo, cuenta con la dirección artística de Nico Vázquez y reinterpreta el clásico de Broadway con una impronta local.
La llegada de la histórica conductora no pasó inadvertida: al ingresar a la sala fue recibida con una cálida ovación por parte del público presente. Más tarde, al finalizar la función, la propia Lizy incentivó una nueva ronda de aplausos dedicada especialmente a la diva, quien se mostró visiblemente emocionada por la experiencia.
“Es un lujo ver este musical en Buenos Aires, es un musical maravilloso. Yo la vi en Estados Unidos y este es mucho mejor. Voy a volver a verla”, comentó Mirtha, frente a los aplausos del resto del público.
Tras saludar y felicitar a todo el elenco por la función, la conductora también se tomó un momento para retratarse junto a la joven actriz que interpreta a Annie, protagonista de la emblemática historia.
“Annie”, una propuesta que reúne a Lizy Tagliani y Miguel Ángel Rodríguez en la cartelera porteña
Con producción de RGB Entertainment, Preludio y Carlos Spadone, el espectáculo cuenta con la dirección artística de Nicolás Vázquez y Gustavo Yankelevich, mientras que la dirección general está a cargo de Mariano Demaría. La puesta promete una realización de gran escala en plena calle Corrientes, con estándares internacionales.
La trama sigue a Annie, una nena optimista que crece en un oscuro orfanato bajo el mando de Miss Hannigan, un personaje que Lizy construye desde lo físico y lo estético, aportándole una impronta particular.
El rumbo de la historia cambia cuando aparece Grace, la secretaria del millonario Oliver Warbucks, quien abre las puertas de su mansión y transforma el destino de la pequeña.
A partir de ese encuentro, los protagonistas se verán envueltos en una serie de situaciones inesperadas mientras Annie intenta reencontrarse con sus padres biológicos, en un recorrido que también pone el foco en el valor del amor incondicional y los vínculos elegidos.
El rol de Lizy funciona como un fuerte contraste dentro del relato, frente al tono esperanzador del musical, con una interpretación que busca destacarse desde el inicio. El elenco se completa con Miguel Ángel Rodríguez y Julieta Nair Calvo, acompañados por un amplio equipo artístico y técnico.
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