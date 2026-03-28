Qué dijo Mirtha Legrand después de disfrutar del musical "Annie" junto a Lizy Tagliani

Mirtha Legrand Teatro Broadway

“Annie”, una propuesta que reúne a Lizy Tagliani y Miguel Ángel Rodríguez en la cartelera porteña

Con producción de RGB Entertainment, Preludio y Carlos Spadone, el espectáculo cuenta con la dirección artística de Nicolás Vázquez y Gustavo Yankelevich, mientras que la dirección general está a cargo de Mariano Demaría. La puesta promete una realización de gran escala en plena calle Corrientes, con estándares internacionales.

La trama sigue a Annie, una nena optimista que crece en un oscuro orfanato bajo el mando de Miss Hannigan, un personaje que Lizy construye desde lo físico y lo estético, aportándole una impronta particular.

El rumbo de la historia cambia cuando aparece Grace, la secretaria del millonario Oliver Warbucks, quien abre las puertas de su mansión y transforma el destino de la pequeña.

A partir de ese encuentro, los protagonistas se verán envueltos en una serie de situaciones inesperadas mientras Annie intenta reencontrarse con sus padres biológicos, en un recorrido que también pone el foco en el valor del amor incondicional y los vínculos elegidos.

El rol de Lizy funciona como un fuerte contraste dentro del relato, frente al tono esperanzador del musical, con una interpretación que busca destacarse desde el inicio. El elenco se completa con Miguel Ángel Rodríguez y Julieta Nair Calvo, acompañados por un amplio equipo artístico y técnico.