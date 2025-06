Netflix: la película con una historia de misterio y suspenso que atrapa a todos

A veces, una película no necesita grandes efectos ni una duración extensa para dejar huella. Es el caso de esta producción británica, que desde su llegada a Netflix no dejó de crecer en popularidad. Con menos de dos horas de metraje, logró lo que muchas superproducciones no consiguen: mantenerse entre las más vistas del catálogo de suspenso por más de dos años.