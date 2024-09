Netflix lanzó el primer tráiler de "El Eternauta"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/CheNetflix/status/1836939586452230395&partner=&hide_thread=false Tras una nevada mortal que mata a millones de personas, Juan Salvo y un grupo de supervivientes luchan contra una amenaza alienígena controlada por una fuerza invisible. Basada en la icónica novela gráfica, El Eternauta se estrenará en 2025. #GeekedWeek pic.twitter.com/0sdUXhvYV8 — CheNetflix (@CheNetflix) September 20, 2024

La serie no tiene una fecha de estreno confirmada, aunque la plataforma ya adelantó que será en algún momento del 2025.

Qué dijo Ricardo Darín en la presentación "El Eternauta"

Muy simpático y feliz por lograr presentar su trabajo por primera vez después de tanto tiempo de producción, Ricardo Darín expresó: "Fue un trabajo en equipo enorme, con mucha garra, con mucha pasión. Vivimos días muy largos y muy trabajosos como suele ocurrirnos a todos". Después de esto, agregó: "Pero tenemos muchas expectativas, sobre todo con la llegada de esta historia porque es una versión, para mi gusto, muy bien pensada, ideada, diseñada y basada en El Eternauta".

En ese sentido, Darín explicó: "Fue ideada por Bruno y por los guionistas que formaron parte de esto y creo yo que es una pieza que va a lograr que nos sintamos, como ya dijeron anteriormente acá, orgullosos porque, además, creo que esto es lo que abriría hipotéticamente una ventana a poder seguir soñando con hacer cosas similares". Tras esto, aseguró: "Me refiero a de similares características, de similar envergadura . Es un proyecto grande, muy ambicioso y eso nos pone, por supuesto, un poco nerviosos".

"Sabemos no sólo el arrastre, el magnetismo que tiene la historia original en sí, que tiene fanáticos en todo el mundo, me he asombrado de comprobarlo. Sino, creo yo, que esta realización (...) espero que llegue a buen puerto, que ese buen puerto sería que sea un placer para todos nosotros como argentinos, como latinoamericanos, que es algo que estamos intentando resaltar mucho aquí porque es lo que nos hace sentir orgullosos", espetó Darín.

Continuando con sus declaraciones, cerró: "De nuestros talentos, de nuestros técnicos, actores, actrices, directores, guionistas, productores. Todo el equipo que ha intervenido, no me puedo olvidar del equipo de la fábrica de nieve artificial, no les puedo explicar. Lo que esa gente ha hecho es una cosa fuera de lo común".