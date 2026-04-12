Netflix series: es de Mexico y es una de las producciones más subidas de tono de la plataforma

A lo largo de sus episodios, la serie no solo repasa sus grandes hits, sino también los momentos más oscuros y complejos de su vida, construyendo un retrato humano y sin filtros. El relato combina música, drama y una fuerte carga emocional, mostrando tanto el brillo del escenario como las dificultades detrás de él.

Aunque no cuenta con un solo momento icónico que la defina, la serie mantiene una intensidad constante, combinando escenas musicales con conflictos personales que reflejan una vida atravesada por decisiones extremas. Con una propuesta diferente dentro de Netflix, esta serie se posiciona como una de las más impactantes para quienes buscan historias reales, cargadas de emoción y sin edulcorar.

Reparto de La Guzmán

El elenco logra transmitir la intensidad de la historia con interpretaciones destacadas:

Májida Issa como Alejandra Guzmán

Erick Elías

Carmen Madrid

Ana Patricia Rojo

Manuel Masalva

Florencia Ríos

Cada uno de los personajes aporta profundidad a una historia que se apoya tanto en los vínculos personales como en la evolución artística de la protagonista.

Tráiler de La Guzmán