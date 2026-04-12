Netflix: el poder y la ambición se encuentran en una sola serie

Con material basado en documentos, correos y registros privados, la serie expone las tensiones detrás de escena de una dinastía marcada por la ambición y las luchas de poder, dejando en evidencia cómo los vínculos familiares se ven atravesados por decisiones estratégicas y económicas de gran impacto.

Reparto de Dinastía: Los Murdoch

Al ser una producción documental, la serie no se apoya en un elenco de actores como en una ficción tradicional. En su lugar, se construye a partir de distintos recursos reales que le dan autenticidad a la historia.

Entre ellos se incluyen imágenes de archivo, entrevistas a personas vinculadas al entorno del caso, aportes de especialistas y material documental que ayuda a reconstruir los hechos.

Tráiler de Dinastía: Los Murdoch