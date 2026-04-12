Netflix: el poder y la ambición se encuentran en una sola serie
Este documental llegó a la plataforma el 13 de marzo y se consolidó como uno de los grandes éxitos del 2026. Tiene cuatro episodios cargados de drama y tensión. Descubrí de qué trata.
Los documentales de Netflix vienen ganando cada vez más terreno dentro de la plataforma de streaming, consolidándose como una de las propuestas más vistas por los usuarios que buscan historias reales y de alto impacto. Una de las producciones que se consolida semana tras semana es Dinastía: Los Murdoch, dirigida por Liz Garbus.
Estrenada el viernes 13 de marzo, esta miniserie documental de cuatro episodios rápidamente se posicionó como una de las grandes producciones del 2026. Con una mirada profunda sobre el imperio de Rupert Murdoch y las tensiones familiares por la sucesión del negocio, atrapó la atención de los espectadores por su enfoque y calidad de producción.
De qué trata Dinastía: Los Murdoch
Dinastía: Los Murdoch es una serie documental que se centra en la compleja historia de la familia Murdoch y, en particular, en la disputa interna por el futuro del imperio mediático construido por Rupert Murdoch.
A lo largo de sus episodios, la producción muestra cómo el poder, la influencia política y los intereses empresariales se entrelazan con los conflictos personales entre sus hijos, en medio de la discusión por la sucesión del control del grupo familiar.
Con material basado en documentos, correos y registros privados, la serie expone las tensiones detrás de escena de una dinastía marcada por la ambición y las luchas de poder, dejando en evidencia cómo los vínculos familiares se ven atravesados por decisiones estratégicas y económicas de gran impacto.
Reparto de Dinastía: Los Murdoch
Al ser una producción documental, la serie no se apoya en un elenco de actores como en una ficción tradicional. En su lugar, se construye a partir de distintos recursos reales que le dan autenticidad a la historia.
Entre ellos se incluyen imágenes de archivo, entrevistas a personas vinculadas al entorno del caso, aportes de especialistas y material documental que ayuda a reconstruir los hechos.
Tráiler de Dinastía: Los Murdoch
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