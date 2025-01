Netflix: una serie de pocos capítulos que es un éxito en la plataforma

Protagonizada por Arón Piper, Manu Ríos y Almudena Amor, esta serie se centra en un joven que no ha pronunciado una sola palabra desde que cometió un asesinato en su adolescencia. La mezcla de misterio, violencia y temas psicológicos ha dado como resultado una propuesta que no deja indiferente a nadie. Además, la historia se presenta como un thriller psicológico que explora los monstruos que nacen del silencio y las palabras no dichas.