Netflix series: es considerada como una de las mejores de la plataforma
Netflix sigue sumando producciones internacionales que sorprenden por su calidad, pero hay una serie que logró destacarse por su historia atrapante y una puesta en escena que no pasa desapercibida
Dentro del catálogo de Netflix, las series y películas de origen internacional continúan ganando protagonismo, y las producciones australianas no son la excepción. En este caso, una serie logró posicionarse como una de las más impactantes del género.
Con una combinación de thriller psicológico, drama, misterio y comedia negra, esta serie se convirtió en un verdadero fenómeno desde su llegada a la plataforma en 2022, alcanzando el top 10 en varios países.
Uno de sus grandes diferenciales es su puesta en escena, con paisajes áridos del interior de Australia que no solo acompañan la historia, sino que se transforman en un elemento clave del relato.
Además, la crítica especializada destacó su narrativa y su capacidad para mantener la tensión a lo largo de los episodios, lo que llevó a la producción a consolidarse como una de las mejores opciones dentro de Netflix.
De qué trata "El turista"
La historia comienza con un hombre que despierta en un hospital en medio del desierto australiano sin recordar quién es ni cómo llegó allí. A partir de ese momento, inicia una búsqueda desesperada por descubrir su identidad, mientras intenta escapar de personas que parecen querer matarlo.
Según la sinopsis oficial de Netflix, la trama se desarrolla en un entorno remoto y hostil, donde cada pista abre nuevas incógnitas y donde el peligro está siempre presente. A lo largo de los 12 capítulos, la serie construye una narrativa llena de giros inesperados, donde el pasado del protagonista se revela de a poco, generando un clima constante de tensión. El equilibrio entre el suspenso y el humor oscuro le da un tono único, que la diferencia de otras propuestas del género.
Reparto de "El turista"
El elenco de esta serie de Netflix incluye figuras destacadas:
- Jamie Dornan
- Danielle Macdonald
- Shalom Brune-Franklin
- Ólafur Darri Ólafsson
- Alex Dimitriades
- Damon Herriman
Las actuaciones aportan profundidad a una historia que se apoya tanto en el misterio como en el desarrollo psicológico de los personajes.
Tráiler de "El turista"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario