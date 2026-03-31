Netflix series: es considerada como una de las mejores de la plataforma

Según la sinopsis oficial de Netflix, la trama se desarrolla en un entorno remoto y hostil, donde cada pista abre nuevas incógnitas y donde el peligro está siempre presente. A lo largo de los 12 capítulos, la serie construye una narrativa llena de giros inesperados, donde el pasado del protagonista se revela de a poco, generando un clima constante de tensión. El equilibrio entre el suspenso y el humor oscuro le da un tono único, que la diferencia de otras propuestas del género.

Reparto de "El turista"

El elenco de esta serie de Netflix incluye figuras destacadas:

Jamie Dornan

Danielle Macdonald

Shalom Brune-Franklin

Ólafur Darri Ólafsson

Alex Dimitriades

Damon Herriman

Las actuaciones aportan profundidad a una historia que se apoya tanto en el misterio como en el desarrollo psicológico de los personajes.

Tráiler de "El turista"