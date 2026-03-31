Netflix películas: la comedia romántica basada en una novela con una historia emotiva
Una película española que logró destacarse por su emotiva trama y por estar basada en una novela que fue un verdadero éxito.
Dentro del catálogo de Netflix, las series y películas románticas siguen siendo una de las opciones favoritas de los usuarios. En este caso, una producción española logró destacarse por su historia cercana, emotiva y con un toque de humor.
Protagonizada por Álex González y María Valverde, esta película está basada en la novela de Elísabet Benavent, lo que le aporta un plus para los fanáticos de las historias románticas contemporáneas. Con una trama que combina amor, desamor y crecimiento personal, la película se convirtió en una de las más elegidas dentro de Netflix.
De qué trata "Fuimos canciones"
La historia sigue a Maca, una joven de 30 años que siente que su vida no está donde esperaba. Trabaja como asistente de una influencer de moda y, aunque tiene talento, no logra desarrollarse profesionalmente como desea. Su vida cambia cuando reaparece Leo, su gran amor del pasado, quien le rompió el corazón y dejó huellas difíciles de superar.
A partir de ese momento, Maca deberá enfrentarse a sus emociones, sus inseguridades y sus deseos, mientras intenta descubrir qué quiere realmente para su vida. La película se desarrolla en Madrid y muestra, además, la importancia de la amistad, ya que sus amigas Jimena y Adriana son un pilar fundamental en su camino.
Con momentos de humor, romance y reflexión, la historia propone una mirada honesta sobre las relaciones y las segundas oportunidades.“Fuimos canciones” está disponible en Netflix en distintos países y es ideal para quienes buscan una comedia romántica con una historia emotiva, realista y fácil de conectar.
Reparto de "Fuimos canciones"
El elenco de esta película de Netflix incluye:
- María Valverde
- Álex González
- Elísabet Casanovas
- Susana Abaitua
- Adriana Ugarte
Las actuaciones aportan frescura y cercanía a una historia que refleja situaciones cotidianas en torno al amor y las relaciones.
Tráiler de "Fuimos canciones"
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