Netflix películas: la historia atractiva y romántica que te va a hacer reír y llorar
Este film español se estrenó en el 2019 y tiene la participación estelar de Blanca Suárez. Dura 90 minutos y fue dirigida por Gabriela Tagliavini. Descubrí de qué trata.
Netflix volvió a posicionarse como uno de los grandes referentes del streaming en 2026, con un catálogo que sigue captando la atención del público. Dentro de sus opciones en español, "A pesar de todo" se mantuvo como una de las películas más elegidas de la plataforma, ideal para quienes buscan una historia con mezcla de drama, comedia y romance.
La película, dirigida por Gabriela Tagliavini, fue estrenada en el 2019 y gran parte de su éxito en la pantalla grande se debe al elenco encabezado por Blanca Suárez, acompañado por Macarena García, Amaia Salamanca y Belén Cuesta. Con una duración de 90 minutos, se convirtió en una de las producciones europeas más vistas en Netflix.
De qué trata "A pesar de todo"
La película sigue a cuatro hermanas muy diferentes entre sí que vuelven a reunirse tras la muerte de su madre. Ese encuentro, lejos de ser tranquilo, cambia por completo cuando descubren que su historia familiar no es como pensaban.
A partir de ahí, deciden iniciar un recorrido para descubrir la verdad sobre su origen. En el proceso, salen a la superficie secretos, tensiones y emociones que las obligan a replantearse todo. Con giros inesperados y una historia inquietante, el viaje termina acercándolas más de lo que imaginaban.
Reparto de "A pesar de todo"
Para explicar la gran repercusión de esta película en el mundo cinematográfico no solo basta con contar su atrapante historia, sino que también es fundamental resaltar el elenco de primer nivel que presenta, compuesto por actores de gran recorrido:
- Blanca Suárez
- Macarena García
- Amaia Salamanca
- Belén Cuesta
- Marisa Paredes
- Tito Valverde
- Emilio Gutiérrez Caba
- Juan Diego
- Carlos Bardem
- Maxi Iglesias
Tráiler de "A pesar de todo"
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