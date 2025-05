Nuevo escándalo para Felipe Pettinato: hizo público un video de una incómoda charla con su hija

"Me gusta hablar con vos", insiste Pettinato. Pero la respuesta de Juana fue categórica: "A mí no". Y cuando él le anticipa que al día siguiente se verían, la niña redobla la negativa: "No me vas a buscar mañana porque ya estoy harta de vos. No me da gracia".

Finalmente, la nena de tan solo 6 años corta la conversación de manera tajante: "No me gusta hablar y además no me vas a buscar mañana. Otro día, mañana no. Me llamás, no me buscás. Chau".

Este episodio se suma a un contexto judicial complejo para el hijo de Roberto Pettinato, quien recientemente fue condenado por la Justicia de San Isidro a nueve meses de prisión en suspenso por un caso de abuso sexual simple ocurrido en marzo de 2018.

El fallo fue ratificado por la Cámara de Apelaciones, y la pena quedó sujeta al cumplimiento de condiciones como la realización de un tratamiento terapéutico y el respeto de ciertas reglas de conducta, para evitar el cumplimiento efectivo de la condena en prisión.