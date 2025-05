Marianela Mirra reveló quién es su favorito para ganar Gran Hermano y liquidó a un jugador

Ahora bien, dada su nueva popularidad, la exparticipante de GH usó sus redes sociales para sumarse al debate y dar a conocer quién es su favorita de esta edición. A través de una historia de Instagram, respondió la consulta de un seguidor que le pidió su opinión sobre Chiara. "Hola! Respondiendo algunos mensajes de GH. ¡Sí, chicos! Me encanta Chiara. Es loca, es piola. Todas tenemos algo de sus facetas. Me gustaría una final de mujeres", expresó, dejando en claro su deseo de ver más protagonismo femenino en la final.

Marianela Mirra historia de instagram.jpg

A su vez, dio su opinión sobre Tato, uno de los jugadores más fuertes y queridos por el público. Fiel a su estilo, manifestó: "Me gusta, pero me aburre mucho. Lo que no quiere decir que me banque las puteadas, comprendo que lo mío pasó hace años, por eso no suelo opinar", tomando cierta distancia del debate actual pero sin esquivar su mirada crítica.

Marianela, que desde su paso por la casa más famosa del país dejó una marca imborrable, demuestra que su voz sigue teniendo peso entre los fanáticos del reality. Aunque ya no forme parte del juego, sus opiniones todavía generan repercusión, reafirmando su estatus como una de las grandes estrategas en la historia del programa.