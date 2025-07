Pampita y un pícaro like sobre Benjamín Vicuña: ¿quiere volver?

La reciente separación de Pampita Ardohain y Martín Pepa generó un considerable impacto en el mundo del espectáculo, especialmente entre los seguidores de la modelo y aquellos que aún recuerdan su anterior vínculo con Benjamín Vicuña. A pesar de que la conductora de Los 8 Escalones (El Trece) optó por mantenerse al margen de la controversia y disfrutar de unos días de descanso en las playas de Ibiza, España, no dejó de prestar atención a los mensajes que recibió en redes sociales. Uno de ellos, en particular, no pasó inadvertido, desatando una ola de comentarios y especulaciones.