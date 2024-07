La confesión de Pedro Rosemblat: "Tengo un hermano que votó a Milei"

El conductor de Gelatina, quien se reconoce como peronista y kirchnerista, reveló una intimidad familiar al contar la inclinación político de su hermano y lanzo una hipótesis: "Si yo no fuese quien soy, él no estaría fiscalizando para Milei... creo. Digo, no hay una argumentación económica ni política, hay una cosa de una intensidad más emocional".