Choque en Cañuelas: Barby Franco se accidentó con su hija Sarah Burlando a bordo

Cabe recordar que no es la primera vez que la familia atraviesa un momento delicado. Tiempo atrás, la propia Barby había relatado un accidente doméstico que sufrió su hija durante un traslado, lo que también generó preocupación en su momento. En esta oportunidad, el escenario fue distinto, pero igual de impactante: un choque múltiple que, pese a su magnitud, terminó sin heridos de consideración.