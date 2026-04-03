Choque en Cañuelas: Barby Franco se accidentó con su hija Sarah Burlando a bordo
La pareja de Fernando Burlando protagonizó el accidente en plena ruta. Pese al susto, no se registraron heridos de gravedad.
Un momento de mucha tensión vivió Barby Franco, pareja de Fernando Burlando, luego de verse involucrada en un accidente de tránsito en la zona de Cañuelas, mientras se trasladaba junto a su hija Sarah.
De acuerdo a la información que trascendió, el hecho tuvo lugar en una ruta y fue un siniestro vial en cadena que incluyó a tres vehículos. Por motivos que aún no fueron precisados, se produjo el impacto que terminó afectando al auto en el que viajaba la familia.
La presencia de la pequeña Sarah dentro del vehículo generó una fuerte preocupación en un primer momento. Sin embargo, con el paso de los minutos y tras las primeras asistencias, se confirmó que no hubo lesionados de gravedad, lo que llevó alivio tanto a los protagonistas como a su entorno.
Tanto la modelo como su hija con el reconocido abogado se encontraban en buen estado general tras el episodio, más allá del lógico susto que implicó la situación vivida en plena circulación. El incidente reaviva la atención sobre la seguridad vial, especialmente en viajes familiares, donde cualquier imprevisto puede generar escenas de gran angustia. En este caso, afortunadamente, todo quedó en un episodio sin consecuencias mayores.
Cabe recordar que no es la primera vez que la familia atraviesa un momento delicado. Tiempo atrás, la propia Barby había relatado un accidente doméstico que sufrió su hija durante un traslado, lo que también generó preocupación en su momento. En esta oportunidad, el escenario fue distinto, pero igual de impactante: un choque múltiple que, pese a su magnitud, terminó sin heridos de consideración.
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