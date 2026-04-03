¿Vuelven los Backstreet Boys a la Argentina? El mensaje de Nick Carter que ilusionó a las fans

Los Backstreet Boys están enfocados en su exitosa residencia "Into the Millennium" en el Voltaire (Sherlock Vegas), con fechas programadas incluso hasta el verano de 2026.

Por su parte, Nick ha estado haciendo presentaciones en solitario con su tour "Who I Am", pero el hashtag que usó mencionaba específicamente a los "Backstreet", lo que ilusionó con un regreso del quinteto completo.

nick carter

En resumen, fue un mensaje potente pero estratégicamente inoportuno. Si fue una broma de April Fool's, fue muy efectiva (y algo cruel para los fans); si es real, habrá que esperar a que pase la "zona de peligro" de las bromas para ver un anuncio formal de las productoras locales en Argentina, Brasil o Chile.