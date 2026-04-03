¿Vuelven los Backstreet Boys a la Argentina? El mensaje de Nick Carter que ilusionó a las fans
Si bien uno de los cantantes de la mítica banda pop lanzó el posteo, hay que destacar que lo hizo el "April Fool's Day"... ¿Una simple broma?
El pasado miércoles 1 de abril, Nick Carter encendió las redes sociales con una publicación que desató especulaciones sobre una posible gira de los Backstreet Boys por Sudamérica. En X, el cantante escribió "Let's go" (¡Vamos!, en inglés) utilizando hashtags como #backstreetsouthamerica y #backstreetmexico.
Sin embargo, hay un detalle clave que explica por qué muchas fans pasaron de la euforia a la desconfianza total: el 1 de abril es el "April Fool's Day", más conocido como el Día de los Inocentes en Estados Unidos.
El hecho de que Nick lanzara este "guiño" justo en esa fecha generó una grieta entre las seguidoras: mientras que las optimistas consideran que el artista "tanteó el terreno" o brindó una pista para generar expectativa sobre una gira de los Backstreet Boys, las escépticas se molestaron y pidieron que "no juegue con sus sentimientos", considerando que es una broma pesada si no hay nada concreto detrás.
Lo cierto es que Carter publicó diversos hashtags iguales: #backstreetasia, #backstreetsouthamerica, #backstreeteurope y otros similares, por lo que realmente no se sabe si habrá gira mundial de la mítica banda pop estadounidense, o si se debe a una simple broma de Nick.
La verdad de la milanesa: no hay confirmación oficial
Hasta el momento, no hay ninguna confirmación oficial de una gira por Sudamérica para 2026.
Los Backstreet Boys están enfocados en su exitosa residencia "Into the Millennium" en el Voltaire (Sherlock Vegas), con fechas programadas incluso hasta el verano de 2026.
Por su parte, Nick ha estado haciendo presentaciones en solitario con su tour "Who I Am", pero el hashtag que usó mencionaba específicamente a los "Backstreet", lo que ilusionó con un regreso del quinteto completo.
En resumen, fue un mensaje potente pero estratégicamente inoportuno. Si fue una broma de April Fool's, fue muy efectiva (y algo cruel para los fans); si es real, habrá que esperar a que pase la "zona de peligro" de las bromas para ver un anuncio formal de las productoras locales en Argentina, Brasil o Chile.
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