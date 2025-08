Piden embargar a Wanda Nara por una millonaria deuda laboral

Wanda Nara vuelve a estar en el centro de la polémica, pero esta vez no por su vida sentimental ni por sus viajes glamorosos, sino por un serio conflicto legal que podría derivar en un embargo sobre sus bienes en Argentina. Y lo más llamativo es que quien le inicia acciones judiciales no es Mauro Icardi ni ningún ex, sino una exempleada que trabajó con ella durante años, incluso desde su etapa con Maxi López.