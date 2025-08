"Tenés que ser muy hijo de...": Wanda Nara explotó contra Mauro Icardi por decir que estaba en "dudoso estado"

"Jamás consumí antes ni mucho menos ahora", aclaró la empresaria, que en seguida se refirió al verdadero motivo que puede haber tenido su exmarido, instalado en Turquía, para apelar a un antiguo video de Tik tok en el que ella aparece con L-Gante en una situación extraña, en la que el intérprete le lamió la cara mientras ella tomaba un helado de palito.

wanda

"Todo con el fin de sacarme a mis hijas y llevarlas a vivir con vos, lo que te hace aún más hijo de p... ya que de una y mil maneras expresaron todos no querer vivir con vos ni verte", disparó Wanda Nara en referencia a los deseos de sus cinco hijos, de los cuales tres son producto de su matrimonio con Maxi López.

"Que no pagues hace 10 meses la cuota alimentaria ni la obra social ya es cuestión de la Justicia. Pero me cansé que me acuses, desde que te dejé, siempre de algo nuevo y (de) mentiras para cumplir tu amenaza", sentenció la "Bad Bitch" en su perfil de Instagram.

La respuesta de Nara viene a cuento del recurso que presentó Mauro Icardi ante el juez que lleva su divorcio y el Ministerio Público Tutelar, que vela por la seguridad de sus hijas, Francesca e Isabella.

A través de sus abogadas Icardi hizo notar que "están bloqueadas las nenas para hablar con el padre, sí tienen redes sociales", y volvió a la carga sobre su intención de llevarlas a vivir a Turquía con él.