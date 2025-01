Pidieron una pericia toxicológica a L-Gante tras su reconciliación con Wanda Nara: el motivo

"Me cuentan podría hacer que L-Gante tenga nuevos problemas con la Justicia. Han pedido la pericia psicológica del cantante”, contó Juan Etchegoyen.

En ese sentido, profundizó su información: “Esta data que te cuento tiene que ver con un video que salió desde las redes sociales de Elián cuando se dijo que estaba bajo los efectos de diferentes sustancias”.

Por qué pidieron una pericia toxicológica a L-Gante

pericia l gante

“Hemos sido pluralmente interpelados por diferentes periodistas tanto del mundo digital como gráfico, sobre la posibilidad de que el aquí condenado Elián Ángel Valenzuela, se encuentre consumiendo sustancias estupefacientes y abusando de bebidas alcohólicas, no solo por medios masivos, sino también por testimonios de terceros. En razón de aquello, como sumatoria a los videos dónde se lo ve alucinando personas u objetos dónde no los había, hemos recibido la videofilmación -que ya es de público conocimiento- dónde se observa a una señorita de nombre Evelyn Dakotta Gotthe- quien fue vista en las últimas semanas como pareja del cantante, quien argumenta que el abuso de sustancias estupefacientes por parte del Sr. Valenzuela da miedo e incluso, radica en un cambio de personalidad que solo es percibido por aquellos que se encuentran alrededor. Con motivo de la incertidumbre que ello genera y de la peligrosidad que un comportamiento semejante podría traer a la familia de las víctimas, a V.S. solicitamos tenga bien arbitrar los medios necesarios para ordenar el cumplimiento del art. 27 bis inc. 3ro del CP y que el Sr. Valenzuela se someta a una pericia toxicológica de rigor, en el marco de las reglas de conductas que juró cumplir”, leyó Juan sobre lo solicitado en las últimas horas.

Y luego, leyó el comunicado del equipo de L-Gante al respecto: “Lo que dicen del entorno de Elián es que todo se hace para hacerle mal a la imagen de Elian y que hay un hostigamiento por parte de estos abogados”.