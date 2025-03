Rating por el piso: los sorprendentes números de Mirtha Legrand que preocupan en El Trece

mirtha legrand chofer.jpg

La Noche de Mirtha Legrand del sábado 29 de marzo

Los invitados del programa fueron José María Muscari, Ernestina Pais, Conrado Estol, Fernando Burlando y Edith Hermida.

Uno de los picos del programa fue cuando Muscari habló de la relación con su hijo: “Hace casi un año y medio que estamos juntos. A Lucio lo adopté cuando tenía 15 y ya cumplió 17. No me dice papá, me dice viejo. Muy de adolescente”.

"Tenemos una relación bárbara que se construye día a día. Tengo un hijo muy mágico. Es maravilloso. Él está adoptado legalmente, tiene mi apellido. Muchas veces pasa que a esta edad tan difícil los hijos se separan de los padres. Como nosotros no estuvimos juntos toda la vida esto no sucede. Es al revés. Estamos mucho tiempo juntos, tenemos muchas actividades”, agregó.

Los números del rating de Mirtha Legrand

Esta vez los números con los que arrancó el programa de Mirtha Legrand en la noche del sábado 29 de marzo fueron buenos, porque la película de El Trece se despidió con cerca de 5 puntos de rating.

Pero "la mesaza" no pudo mantener esos números y se fue rápidamente a los 3 puntos, para promediar al final 3,7 puntos de rating, casi la mitad de lo que midió Pasapalabra en Telefe, que midió 6,3 puntos.